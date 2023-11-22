Несмотря на заявления Илона Маска: самые популярные подержанные автомобили из США в Украине.

Сегодня самый массовый американский автомобиль из США — Tesla. Фото: zdnet.com

Странные изречения Илона Маска о российско-украинской войне в последнее время повлекли за собой резкую критику владельца Tesla в Украине. Как бы там ни было, а машины производства его компании до сих пор является самым популярным американским авто среди жителей нашей страны.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В октябре 2023 года в Украине зарегистрировали более 3 тыс. легковых автомобилей, изготовленных в США. Это 14% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце машин с пробегом.

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42% — машины с бензиновыми двигателями;

38% — электромобили;

7% — гибриды и автомобили с ГБО;

6% — дизельные авто.

Автомобили Tesla заняли весь пьедестал в топе самых продаваемых в Украине автомобилей из США. Из 3 тыс. американских авто, проданных в октябре 851 — это машины трех моделей Tesla.

ТОП-5 американских б/у авто, завезенных в Украину в октябре 2023 года

Tesla Model 3 — 433 единиц; Tesla Model Y — 226 ед.; Tesla Model S — 192 ед.; Ford Escape — 182 ед.; Jeep Cherokee — 170 ед.

Средний возраст американских машин с пробегом, влившихся в украинский автопарк в октябре 2023 года, составляет 5,5 лет.

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