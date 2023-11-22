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Несмотря на заявления Илона Маска — самые популярные б/у автомобили из США в Украине

22 ноября 2023 12:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Несмотря на заявления Илона Маска: самые популярные подержанные автомобили из США в Украине.
Сегодня самый массовый американский автомобиль из США — Tesla. Фото: zdnet.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Странные изречения Илона Маска о российско-украинской войне в последнее время повлекли за собой резкую критику владельца Tesla в Украине. Как бы там ни было, а машины производства его компании до сих пор является самым популярным американским авто среди жителей нашей страны.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В октябре 2023 года в Украине зарегистрировали более 3 тыс. легковых автомобилей, изготовленных в США. Это 14% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце машин с пробегом.

Какие силовые установки выбирали украинцы

  • 42% — машины с бензиновыми двигателями;
  • 38% — электромобили;
  • 7% — гибриды и автомобили с ГБО;
  • 6% — дизельные авто.

Автомобили Tesla заняли весь пьедестал в топе самых продаваемых в Украине автомобилей из США. Из 3 тыс. американских авто, проданных в октябре 851 — это машины трех моделей Tesla.

ТОП-5 американских б/у авто, завезенных в Украину в октябре 2023 года

  1. Tesla Model 3 — 433 единиц;
  2. Tesla Model Y — 226 ед.;
  3. Tesla Model S — 192 ед.;
  4. Ford Escape — 182 ед.;
  5. Jeep Cherokee — 170 ед.

Средний возраст американских машин с пробегом, влившихся в украинский автопарк в октябре 2023 года, составляет 5,5 лет.

Ранее мы публиковали ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и Украине в 2023 году. Также называли шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году.

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