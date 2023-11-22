Несмотря на заявления Илона Маска: самые популярные подержанные автомобили из США в Украине.

Несмотря на заявления Илона Маска — самые популярные б/у автомобили из США в Украине
Странные изречения Илона Маска о российско-украинской войне в последнее время повлекли за собой резкую критику владельца Tesla в Украине. Как бы там ни было, а машины производства его компании до сих пор является самым популярным американским авто среди жителей нашей страны.
Об этом сообщил Укравтопром.
В октябре 2023 года в Украине зарегистрировали более 3 тыс. легковых автомобилей, изготовленных в США. Это 14% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце машин с пробегом.
Какие силовые установки выбирали украинцы
- 42% — машины с бензиновыми двигателями;
- 38% — электромобили;
- 7% — гибриды и автомобили с ГБО;
- 6% — дизельные авто.
Автомобили Tesla заняли весь пьедестал в топе самых продаваемых в Украине автомобилей из США. Из 3 тыс. американских авто, проданных в октябре 851 — это машины трех моделей Tesla.
ТОП-5 американских б/у авто, завезенных в Украину в октябре 2023 года
- Tesla Model 3 — 433 единиц;
- Tesla Model Y — 226 ед.;
- Tesla Model S — 192 ед.;
- Ford Escape — 182 ед.;
- Jeep Cherokee — 170 ед.
Средний возраст американских машин с пробегом, влившихся в украинский автопарк в октябре 2023 года, составляет 5,5 лет.
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