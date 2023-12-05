Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Продаж електромобілів — в Україні оновили черговий рекорд arrow

Продаж електромобілів — в Україні оновили черговий рекорд

5 грудня 2023 19:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Продаж електромобілів: Україні оновили черговий рекорд
Щомісяця продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди. Фото: insideevs.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Україні у листопаді продано 6,2 тис. нових та вживаних електромобілів, що на 189,4% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року, та на 0,2% перевищує показник жовтня 2023-го. І це новий місячний рекорд продажів електрокарів в нашій країні.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Найбільше продали вживаних електромобілів, які привезли з-за кордону — 3671 авто (59%). Зрозуміло, що ввезенню легкових машин сприяє нульова ставка розмитнення на електричні авто.

На внутрішньому ринку перепродали 1711 електромобілів (27,5%), а нових електрокарів купили 842 од. (13,5%).

На кінець листопада 2023 року загальний парк електричних автомобілів в Україні складає 81 429 одиниць:

  • 79 257 легкових;
  • 2168 вантажних;
  • 5 автобусів.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів

  1. Nissan Leaf — 537 шт.
  2. Tesla Model 3 — 408 шт.
  3. Volkswagen e-Golf — 364 шт.
  4. Tesla Model Y — 304 шт.
  5. Audi e-tron — 222 шт.

ТОП-5 вживаних електромобілів на внутрішньому ринку

  • Nissan Leaf — 393 шт.
  • Tesla Model 3 — 182 шт.
  • Volkswagen e-Golf — 176 шт.
  • Tesla Model S — 89 шт.
  • Volkswagen ID.4 — 81 шт.

ТОП-5 нових електромобілів

  • Volkswagen ID.4 — 297 шт.
  • Toyota bZ4x — 67 шт.
  • Honda e:NS1 — 50 шт.
  • BYD Song Plus — 49 шт.
  • Volkswagen ID.6 — 48 шт.

Найпопулярнішим вживаним електромобілем вже вкотре став Nissan Leaf. Українці віддають цій моделі перевагу через доступність. Авто має достатню пропозицію на ринку та порівняно невелику ціну.

Серед нових електрокарів на лідерській позиції з великим відривом знову Volkswagen ID.4.

Зазначимо, що 85% проданих в Україні нових електричних автомобілів виробили в Китаї.

Раніше ми писали про вживані електричні кросовери, які можна купити в Україні від 8 тис. доларів. Також названі найкращі електромобілі, які готуються до випуску у 2024 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Актуальне по темі