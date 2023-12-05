Продаж електромобілів: Україні оновили черговий рекорд

Щомісяця продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди. Фото: insideevs.com

В Україні у листопаді продано 6,2 тис. нових та вживаних електромобілів, що на 189,4% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року, та на 0,2% перевищує показник жовтня 2023-го. І це новий місячний рекорд продажів електрокарів в нашій країні.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Найбільше продали вживаних електромобілів, які привезли з-за кордону — 3671 авто (59%). Зрозуміло, що ввезенню легкових машин сприяє нульова ставка розмитнення на електричні авто.

На внутрішньому ринку перепродали 1711 електромобілів (27,5%), а нових електрокарів купили 842 од. (13,5%).

На кінець листопада 2023 року загальний парк електричних автомобілів в Україні складає 81 429 одиниць:

79 257 легкових;

2168 вантажних;

5 автобусів.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів

Nissan Leaf — 537 шт. Tesla Model 3 — 408 шт. Volkswagen e-Golf — 364 шт. Tesla Model Y — 304 шт. Audi e-tron — 222 шт.

ТОП-5 вживаних електромобілів на внутрішньому ринку

Nissan Leaf — 393 шт.

Tesla Model 3 — 182 шт.

Volkswagen e-Golf — 176 шт.

Tesla Model S — 89 шт.

Volkswagen ID.4 — 81 шт.

ТОП-5 нових електромобілів

Volkswagen ID.4 — 297 шт.

Toyota bZ4x — 67 шт.

Honda e:NS1 — 50 шт.

BYD Song Plus — 49 шт.

Volkswagen ID.6 — 48 шт.

Найпопулярнішим вживаним електромобілем вже вкотре став Nissan Leaf. Українці віддають цій моделі перевагу через доступність. Авто має достатню пропозицію на ринку та порівняно невелику ціну.

Серед нових електрокарів на лідерській позиції з великим відривом знову Volkswagen ID.4.

Зазначимо, що 85% проданих в Україні нових електричних автомобілів виробили в Китаї.

Раніше ми писали про вживані електричні кросовери, які можна купити в Україні від 8 тис. доларів. Також названі найкращі електромобілі, які готуються до випуску у 2024 році.