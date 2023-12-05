Продажа электромобилей: Украине обновили очередной рекорд

Продажа электромобилей — в Украине обновили очередной рекорд
В Украине в ноябре продано 6,2 тыс. новых и подержанных электромобилей, что на 189,4% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года и на 0,2% превышает показатель октября 2023-го. И это новый месячный рекорд продаж электрокаров в нашей стране.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Больше всего продали подержанных электромобилей, которые привезли из-за границы — 3671 авто (59%). Понятно, что ввозу легковых машин способствует нулевая ставка растаможки на электрические автомобили.
На внутреннем рынке перепродали 1711 электромобилей (27,5%), а новых электрокаров купили 842 ед. (13,5%).
К концу ноября 2023 года общий парк электрических автомобилей в Украине составляет 81 429 единиц:
- 79 257 легковых;
- 2168 грузовых;
- 5 автобусов.
ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей
- Nissan Leaf — 537 шт.
- Tesla Model 3 — 408 шт.
- Volkswagen e-Golf — 364 шт.
- Tesla Model Y — 304 шт.
- Audi e-tron — 222 шт.
ТОП-5 подержанных электромобилей на внутреннем рынке
- Nissan Leaf — 393 шт.
- Tesla Model 3 — 182 шт.
- Volkswagen e-Golf — 176 шт.
- Tesla Model S — 89 шт.
- Volkswagen ID.4 — 81 шт.
ТОП-5 новых электромобилей
- Volkswagen ID.4 — 297 шт.
- Toyota bZ4x — 67 шт.
- Honda e:NS1 — 50 шт.
- BYD Song Plus — 49 шт.
- Volkswagen ID.6 — 48 шт.
Самым популярным подержанным электромобилем в очередной раз стал Nissan Leaf. Украинцы предпочитают эту модель из-за доступности. Авто имеет достаточное предложение на рынке и сравнительно небольшую цену.
Среди новых электрокаров на лидерской позиции с большим отрывом снова оказался Volkswagen ID.4.
Отметим, что 85% проданных в Украине новых электрических автомобилей произвели в Китае.
Ранее мы писали о подержанных электрических кроссоверах, которые можно купить в Украине от 8 тыс. долларов. Также названы лучшие электромобили, которые готовятся к выпуску в 2024 году.
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