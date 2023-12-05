Продажа электромобилей: Украине обновили очередной рекорд

Каждый месяц продажи электромобилей в Украине бьют рекорды. Фото: insideevs.com

В Украине в ноябре продано 6,2 тыс. новых и подержанных электромобилей, что на 189,4% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года и на 0,2% превышает показатель октября 2023-го. И это новый месячный рекорд продаж электрокаров в нашей стране.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Больше всего продали подержанных электромобилей, которые привезли из-за границы — 3671 авто (59%). Понятно, что ввозу легковых машин способствует нулевая ставка растаможки на электрические автомобили.

На внутреннем рынке перепродали 1711 электромобилей (27,5%), а новых электрокаров купили 842 ед. (13,5%).

К концу ноября 2023 года общий парк электрических автомобилей в Украине составляет 81 429 единиц:

79 257 легковых;

2168 грузовых;

5 автобусов.

ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей

Nissan Leaf — 537 шт. Tesla Model 3 — 408 шт. Volkswagen e-Golf — 364 шт. Tesla Model Y — 304 шт. Audi e-tron — 222 шт.

ТОП-5 подержанных электромобилей на внутреннем рынке

Nissan Leaf — 393 шт.

Tesla Model 3 — 182 шт.

Volkswagen e-Golf — 176 шт.

Tesla Model S — 89 шт.

Volkswagen ID.4 — 81 шт.

ТОП-5 новых электромобилей

Volkswagen ID.4 — 297 шт.

Toyota bZ4x — 67 шт.

Honda e:NS1 — 50 шт.

BYD Song Plus — 49 шт.

Volkswagen ID.6 — 48 шт.

Самым популярным подержанным электромобилем в очередной раз стал Nissan Leaf. Украинцы предпочитают эту модель из-за доступности. Авто имеет достаточное предложение на рынке и сравнительно небольшую цену.

Среди новых электрокаров на лидерской позиции с большим отрывом снова оказался Volkswagen ID.4.

Отметим, что 85% проданных в Украине новых электрических автомобилей произвели в Китае.

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