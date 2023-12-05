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Продажа электромобилей — в Украине обновили очередной рекорд

5 декабря 2023 19:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Продажа электромобилей: Украине обновили очередной рекорд
Каждый месяц продажи электромобилей в Украине бьют рекорды. Фото: insideevs.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Украине в ноябре продано 6,2 тыс. новых и подержанных электромобилей, что на 189,4% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года и на 0,2% превышает показатель октября 2023-го. И это новый месячный рекорд продаж электрокаров в нашей стране.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Больше всего продали подержанных электромобилей, которые привезли из-за границы — 3671 авто (59%). Понятно, что ввозу легковых машин способствует нулевая ставка растаможки на электрические автомобили.

На внутреннем рынке перепродали 1711 электромобилей (27,5%), а новых электрокаров купили 842 ед. (13,5%).

К концу ноября 2023 года общий парк электрических автомобилей в Украине составляет 81 429 единиц:

  • 79 257 легковых;
  • 2168 грузовых;
  • 5 автобусов.

ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей

  1. Nissan Leaf — 537 шт.
  2. Tesla Model 3 — 408 шт.
  3. Volkswagen e-Golf — 364 шт.
  4. Tesla Model Y — 304 шт.
  5. Audi e-tron — 222 шт.

ТОП-5 подержанных электромобилей на внутреннем рынке

  • Nissan Leaf — 393 шт.
  • Tesla Model 3 — 182 шт.
  • Volkswagen e-Golf — 176 шт.
  • Tesla Model S — 89 шт.
  • Volkswagen ID.4 — 81 шт.

ТОП-5 новых электромобилей

  • Volkswagen ID.4 — 297 шт.
  • Toyota bZ4x — 67 шт.
  • Honda e:NS1 — 50 шт.
  • BYD Song Plus — 49 шт.
  • Volkswagen ID.6 — 48 шт.

Самым популярным подержанным электромобилем в очередной раз стал Nissan Leaf. Украинцы предпочитают эту модель из-за доступности. Авто имеет достаточное предложение на рынке и сравнительно небольшую цену.

Среди новых электрокаров на лидерской позиции с большим отрывом снова оказался Volkswagen ID.4.

Отметим, что  85% проданных в Украине новых электрических автомобилей произвели в Китае.

Ранее мы писали о подержанных электрических кроссоверах, которые можно купить в Украине от 8 тыс. долларов. Также названы лучшие электромобили, которые готовятся к выпуску в 2024 году.

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