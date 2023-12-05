Поширені помилки водіїв, через які ламаються авто — просто не робіть так

Поломок автомобіля можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил. Фото: freepik

Водії часто припускаються невимушених помилок під час експлуатації автомобілів. Така необачність з їхнього боку призводить до зайвих поломок механізмів авто та незапланованих витрат на ремонти.

Про це написав Апостроф.

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Тривале прогрівання двигуна

Експерти радять взимку прогрівати авто 2-3 хвилини. Адже тривалий зайвий прогрів розряджає акумулятор та збільшує знос двигуна.

Різкий старт на світлофорі

Це часто призводить до зношування зчеплення. Особливо в автомобілях з механікою, де надлишкові навантаження шкодять системі.

Викручування керма

Надмірне викручування коліс до упору може призвести до зношування рульового керування в автомобілях з гідропідсилювачем керма. Уникайте таких дій, щоб підтримати нормальний стан системи.

Поїздки на залишках пального

Це створює додаткове навантаження на паливну помпу, що зменшує її ресурс. Навпаки, регулярне подання пального підтримує ефективну роботу системи.

Зчеплення в розімкнутому стані

Утримання зчеплення в розімкнутому стані понад трьох секунд призводить до зношування витискної вилки та підшипника. Мінімізуйте час, протягом якого зчеплення є у відкритому положенні.

Раніше ми писали, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути. Також повідомляли, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку.