Распространены ошибки водителей, из-за которых ломаются авто — просто не поступайте так

Поломок автомобиля можно избежать, если придерживаться простых правил. Фото: freepik

Водители часто допускают непринужденные ошибки во время эксплуатации автомобилей. Такая опрометчивость с их стороны приводит к излишним поломкам механизмов авто и незапланированным затратам на ремонты.

Об этом написал Апостроф.

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Длительное прогревание двигателя

Эксперты советуют зимой прогревать авто 2-3 минуты. Ведь длительный лишний прогрев разряжает аккумулятор и увеличивает износ двигателя.

Резкий старт на светофоре

Это часто приводит к износу сцепления. Особенно в автомобилях с механикой, где избыточные нагрузки вредят системе.

Выкручивание руля

Чрезмерное выкручивание колес до упора может привести к износу рулевого управления в автомобилях с гидроусилителем руля. Избегайте таких действий, чтобы поддержать нормальное состояние системы.

Поездки на остатках топлива

Это создает дополнительную нагрузку на топливный насос, что уменьшает его ресурс. Напротив, регулярная подача топлива поддерживает эффективную работу системы.

Сцепление в разомкнутом состоянии

Удержание сцепления в разомкнутом состоянии более трех секунд приводит к износу выжимной вилки и подшипника. Минимизируйте время, в течение которого сцепление находится в открытом положении.

Ранее мы писали, почему двигатель автомобиля не заводится в мороз и как этого избежать. Также сообщалось, чем грозит автомобилю длительный простой зимой.