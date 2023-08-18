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Что нельзя делать, чтобы авто не загорелось в жару: предостережения экспертов

18 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Что нельзя делать, чтобы авто не загорелось в жару: предостережения экспертов
Летом пожар может спровоцировать искра от статического электричества. Фото: ГУ ГСЧС Украины
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Самый взрывоопасный водитель в жару в самом прямом смысле — человек в легкой синтетической одежде, который выходит из авто с матерчатым салоном. Читайте как избежать неожиданного пожара на АЗС летом.

Об этом сообщил "Авто Dream".

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  • Есть две основные группы бензинов: зимние и летние (они отличаются по уровню испаряемости).
  • Зимой используется бензин с большой испаряемостью, чтобы обеспечивать хороший пуск при минусовых температурах.
  • Летом требуется более устойчивый бензин, который при высоких температурах создает меньше пара, чтобы не создавать слишком большое давление в бензобаке.
  • Но при температуре примерно +30°C бензин начинает испаряться настолько интенсивно, что формирует взрывоопасные облака.
  • Достаточно появления одной искры, чтобы облако вспыхнуло, а вместе с ним и переполненный парами бензобак.

Откуда появляется искра

  • Искру может дать разряд статического электричества.
  • Водитель и пассажиры летом носят легкую синтетическую одежду, провоцирующую накопление заряда.
  • Особенно опасно сочетание шелкового женского белья и матерчатой синтетической обивки кресел — при их трении создается относительно высокий заряд.
  • При касании металлических предметов человек может ощущать ощутимый укол электричеством.
  • Эта искра будет проскакивать и при касании работающего пистолета, что спровоцирует воспламенение пара.

Как избежать пожара на АЗС

  • Носить в жару статически нейтральную одежду.
  • Перед тем, как брать пистолет колонки на АЗС, нужно тронуть заземленный металлический предмет (корпус колонки), чтобы снять с себя статический заряд.
  • Доверить заправку авто рабочему АЗС, который носит спецодежду, обувь и перчатки, препятствующие накоплению статического заряда.

Ранее мы писали о четырех ошибках во время заправки, серьезно вредящих авто. Также сообщалось, как водитель может защитить свои права в 2023 году, если в его авто не долили горючее на АЗС.

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