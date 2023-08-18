Что нельзя делать, чтобы авто не загорелось в жару: предостережения экспертов
18 августа 2023 12:55
Летом пожар может спровоцировать искра от статического электричества. Фото: ГУ ГСЧС Украины
Самый взрывоопасный водитель в жару в самом прямом смысле — человек в легкой синтетической одежде, который выходит из авто с матерчатым салоном. Читайте как избежать неожиданного пожара на АЗС летом.
Об этом сообщил "Авто Dream".
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- Есть две основные группы бензинов: зимние и летние (они отличаются по уровню испаряемости).
- Зимой используется бензин с большой испаряемостью, чтобы обеспечивать хороший пуск при минусовых температурах.
- Летом требуется более устойчивый бензин, который при высоких температурах создает меньше пара, чтобы не создавать слишком большое давление в бензобаке.
- Но при температуре примерно +30°C бензин начинает испаряться настолько интенсивно, что формирует взрывоопасные облака.
- Достаточно появления одной искры, чтобы облако вспыхнуло, а вместе с ним и переполненный парами бензобак.
Откуда появляется искра
- Искру может дать разряд статического электричества.
- Водитель и пассажиры летом носят легкую синтетическую одежду, провоцирующую накопление заряда.
- Особенно опасно сочетание шелкового женского белья и матерчатой синтетической обивки кресел — при их трении создается относительно высокий заряд.
- При касании металлических предметов человек может ощущать ощутимый укол электричеством.
- Эта искра будет проскакивать и при касании работающего пистолета, что спровоцирует воспламенение пара.
Как избежать пожара на АЗС
- Носить в жару статически нейтральную одежду.
- Перед тем, как брать пистолет колонки на АЗС, нужно тронуть заземленный металлический предмет (корпус колонки), чтобы снять с себя статический заряд.
- Доверить заправку авто рабочему АЗС, который носит спецодежду, обувь и перчатки, препятствующие накоплению статического заряда.
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