Что нельзя делать, чтобы авто не загорелось в жару: предостережения экспертов

Летом пожар может спровоцировать искра от статического электричества. Фото: ГУ ГСЧС Украины

Самый взрывоопасный водитель в жару в самом прямом смысле — человек в легкой синтетической одежде, который выходит из авто с матерчатым салоном. Читайте как избежать неожиданного пожара на АЗС летом.

Об этом сообщил "Авто Dream".

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Есть две основные группы бензинов: зимние и летние (они отличаются по уровню испаряемости).

Зимой используется бензин с большой испаряемостью, чтобы обеспечивать хороший пуск при минусовых температурах.

Летом требуется более устойчивый бензин, который при высоких температурах создает меньше пара, чтобы не создавать слишком большое давление в бензобаке.

Но при температуре примерно +30°C бензин начинает испаряться настолько интенсивно, что формирует взрывоопасные облака.

Достаточно появления одной искры, чтобы облако вспыхнуло, а вместе с ним и переполненный парами бензобак.

Откуда появляется искра

Искру может дать разряд статического электричества.

Водитель и пассажиры летом носят легкую синтетическую одежду, провоцирующую накопление заряда.

Особенно опасно сочетание шелкового женского белья и матерчатой синтетической обивки кресел — при их трении создается относительно высокий заряд.

При касании металлических предметов человек может ощущать ощутимый укол электричеством.

Эта искра будет проскакивать и при касании работающего пистолета, что спровоцирует воспламенение пара.

Как избежать пожара на АЗС

Носить в жару статически нейтральную одежду.

Перед тем, как брать пистолет колонки на АЗС, нужно тронуть заземленный металлический предмет (корпус колонки), чтобы снять с себя статический заряд.

Доверить заправку авто рабочему АЗС, который носит спецодежду, обувь и перчатки, препятствующие накоплению статического заряда.

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