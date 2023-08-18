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Що не можна робити, аби авто не загорілося у спеку: застороги експертів

18 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Що не можна робити, аби авто не загорілося у спеку: застороги експертів
Влітку пожежу може спровокувати іскра від статичної електрики. Фото: ГУ ДСНС України
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Найбільш вибухонебезпечний водій в спеку у самому прямому сенсі — людина  у легкому синтетичному одязі, яка виходить з авто з матер'яним салоном. Читайте, як уникнути несподіваної пожежі на АЗС влітку.

Про це повідомив Авто Dream.

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Чому виникає пожежна небезпека на АЗС в спеку

  • Існує дві основні групи бензинів: зимові та літні (вони відрізняються за рівнем випаровуваності).
  • Взимку використовується бензину з великою випаровуваністю, щоб забезпечувати гарний пуск за мінусових температур.
  • Влітку потрібен стійкіший бензин, який за високих температур створює менше пари, щоб не створювати занадто великий тиск у бензобаку.
  • Але за температури приблизно +30°C бензин починає випаровуватися настільки інтенсивно, що формує вибухонебезпечні хмари.
  • Достатньо появи однієї іскри, щоб хмара спалахнула, а разом із нею й переповнений парами бензобак.

Звідки з'являється іскра

  • Іскру може дати розряд статичної електрики.
  • Водій та пасажири влітку носять легкий синтетичний одяг, що провокує накопичення заряду.
  • Особливо небезпечна комбінація шовкової жіночої білизни та матер’яної синтетичної оббивки крісел — при їх терті створюється відносно високий заряд.
  • При торканні металевих предметів людина може відчувати відчутний укол електрикою.
  • Ця іскра проскакуватиме й при торканні працюючого пістолета, що спровокує займання пари.

Як уникнути пожежі на АЗС

  • Носити в спеку статично нейтральний одяг.
  • Перед тим, як брати пістолет колонки на АЗС, потрібно торкнутися заземленого металевого предмета (корпуса колонки), щоб зняти з себе статичний заряд.
  • Довірити заправку авто робітнику АЗС, який носить спецодяг, взуття та рукавички, які перешкоджають накопиченню статичного заряду.

Раніше ми писали про чотири помилки під час заправки, які серйозно шкодять авто. Також повідомляли, як водій може захистити свої права у 2023 році, якщо в його авто не долили пальне  на АЗС.

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