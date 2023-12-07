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Сюрприз для водителей авто с ГБО — какой будет цена автогаза в случае повышения акциза

7 декабря 2023 12:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Сюрприз для водителей авто с ГБО: какой будет цена автогаза в случае повышения акциза
Цены на автогаз увеличат административными методами. Фото: ukrainianwall.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Во время конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023 председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что через несколько месяцев акциз на автогаз должен вырасти до 160-170 евро с 52 евро за 1000 л. Во сколько в таком случае обойдется это топливо на АЗС.

Об этом в комментарии Forbes.ua рассказал глава Ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко.

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Сегодня автогаз стоит от 32,98 до 39,96 грн/л. Если акциз поднимут так, как хочет Гетманцев, цена на автогаз в рознице вырастет на 3 грн/л. В этом случае новый коридор цен будет от 35,98 до 42,96 грн/л.

Глава Ассоциации сжиженного газа отметил, что европейская директива рекомендует акциз на уровне 68 евро на 1000 л. В случае повышения акциза до такого уровня цены на автогаз в розницу вырастут на 30-40 коп./л.

История акциза

С 1 июля 2023 года правительство вернуло акциз на топливо на уровень до полномасштабного вторжения:

  • на бензин — до 213 евро за 1000 л;
  • на дизтопливо — до 139 евро за 1000 л.

Так как акциз на автогаз остался 52 евро за 1000 л, уже в октябре в интервью "Українським новинам" Даниил Гетманцев назвал разрыв между акцизами "несправедливым". Поэтому, по его мнению, эту разницу нужно сократить и такую идею обдумывает Кабинет министров.

При этом в ноябре автогаз на украинских АЗС уже подорожал на 30% — в среднем на 8 грн/л — из-за дефицита, возникшего вследствие блокады границы с Польшей и борьбой с российским топливом. Впрочем, по прогнозам экспертов, в декабре цены на автогаз должны снизиться.

Ранее мы писали, стоит ли переводить авто на газ прямо сейчас. Также сообщалось, как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 годах и не иметь проблем.

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