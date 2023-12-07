Сюрприз для водіїв авто з ГБО: якою буде ціна автогазу у разі підвищення акцизу

Ціни на автогаз збільшать адміністративними методами. Фото: ukrainianwall.com

Під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023 голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за кілька місяців акциз на автогаз має зрости до 160-170 євро з 52 євро за 1000 л. Скільки у такому разі коштуватиме це паливо на АЗС.

Про це у коментарі Forbes.ua розповів голова Асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко.

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Скільки коштуватиме автогаз

Сьогодні автогаз коштує від 32,98 до 39,96 грн/л. Якщо акциз піднімуть так, як бажає Гетманцев, ціна на автогаз у роздробі зросте на 3 грн/л. У такому разі новий коридор цін буде від 35,98 до 42,96 грн/л.

Голова Асоціації скрапленого газу зазначив, що європейська директива рекомендує акциз на рівні 68 євро на 1000 л. У разі підвищення акцизу до такого рівня, ціни на автогаз у роздріб зростуть на 30-40 коп./л.

Історія акцизу

З 1 липня 2023 року уряд повернув акциз на пальне на рівень до повномасштабного вторгнення:

на бензин — до 213 євро за 1000 л;

на дизпаливо — до 139 євро за 1000 л.

Позаяк акциз на автогаз залишився 52 євро за 1000 л, вже у жовтні в інтерв'ю "Українським новинам" Данило Гетманцев назвав розрив між акцизами "несправедливим". Тому, на його думку, цю різницю потрібно скоротити, й таку ідею обмірковує Кабінет міністрів.

При цьому у листопаді автогаз на українських АЗС вже подорожчав на 30% — у середньому на 8 грн /л — через дефіцит, який виник внаслідок блокади кордону з Польщею та боротьбою з російським паливом. Втім, за прогнозами експертів, у грудні ціни на автогаз мають зменшитися.

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