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Сложное нарушение ПДД: только 22% водителей правильно решают эту задачу

31 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Сложное нарушение ПДД: только 22% водителей правильно решают эту задачу
Найдите нарушителя. Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Рассмотрите ситуацию на трассе: грузовик следует прямо, желтое авто поворачивает налево, а красный автомобиль пытается припарковаться. Все ли действия водителей соответствуют правилам дорожного движения.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Кто нарушает правила?

  1. Только водители легковых автомобилей.
  2. Водители желтого авто и грузовика.
  3. Только водитель желтого авто.
  4. Только водитель красного авто.
  5. Все нарушают правила.
  6. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Перед нами — автомагистраль, о чем свидетельствует дорожный знак.

Дорожный знак 5.1 "Автомагистраль".

Рассмотрим действия каждого из водителей.

Согласно п. 27.2 ПДД, на автомагистралях запрещается движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения. Следовательно, водитель грузового авто нарушает правила, поскольку двигается в третьей полосе.

Водитель красного автомобиля пытается остановиться на обочине. Согласно п. 27.2 ПДД, на автомагистрали запрещается становиться вне специальных стояночных мест (дорожные знаки 5.42.1 или 6.15). Никаких знаков на обочине мы не видим. Следовательно, водитель красного автомобиля тоже нарушает правила.

Наконец, п. 27.2 ПДД запрещает на магистрали разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы. А именно это пытается сделать водитель желтого авто. Следовательно, водитель желтого авто также является нарушителем правил.

Правильный ответ №5

Имеем почти уникальный случай, когда абсолютно все водители на дороге не знают правил дорожного движения.

Ранее мы писали, как быстро выскочить из пробки и не нарушить правила. Также напомнили правило, которое часто забывают не только начинающие водители.

 

 

 

 

 

 

 

 

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