Складне порушення ПДР: лише 22% водіїв правильно розв'язують цю задачу

Знайдіть порушника. Малюнок: "За! Правилами".

Розгляньте ситуація на трасі: вантажівка прямує прямо, жовте авто повертає ліворуч, а червоний автомобіль намагається припаркуватися. Чи усі дії водіїв відповідають правилам дорожнього руху.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Хто порушує правила?

Лише водії легкових авто Водій жовтого авто та вантажівки Лише водій жовтого авто Лише водій червоного авто Усі порушують правила Ніхто не порушує правила

Розбір задачі

Перед нами — автомагістраль, про що свідчить дорожній знак.

Дорожній знак 5.1 "Автомагістраль".

Розглянемо дії кожного з водіїв.

Згідно з п. 27.2 ПДР, на автомагістралях забороняється рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою та другою смугами руху. Отже, водій вантажного авто порушує правила, позаяк рухається у третій смузі.

Водій червоного авто намагається зупинитися на обочині. Згідно з п. 27.2 ПДР, на автомагістралі забороняється ставати поза спеціальними місцями для стоянки (дорожні знаки 5.42.1 або 6.15). Наразі жодних знаків на обочині ми не бачимо. Отже, водій червоного авто також порушує правила.

Нарешті п. 27.2 ПДР забороняє на магістралі розворот та в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. А саме це намагається зробити водій жовтого авто. Отже, водій жовтого авто також є порушником правил.

Правильна відповідь №5

Маємо майже унікальний випадок коли абсолютно усі водії на дорозі не знають правил дорожнього руху.

Раніше ми писали, як швидко вискочити із затору та не порушити правила. Також нагадали правило, яке часто забувають не лише водії-початківці.