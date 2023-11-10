Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Стали известны причины, по которым украинские водители нарушают ПДД arrow

Стали известны причины, по которым украинские водители нарушают ПДД

10 ноября 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Почему украинские водители нарушают ПДД
Часто водители имеют очень поверхностное представление о правилах дорожного движения. Фото: shpalta.media
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Некоторые водители считают, что если их не видит полиция или рядом нет камеры видеофиксации, то нарушать правила дорожного движения можно и нужно. Ведь, по их мнению, они имеют преимущество перед другими водителями и в результате их поведения ничего страшного не случится.

О самых распространенных причинах нарушений ПДД сообщил AmperCar.

Читайте также:

1. Плохо учили ПДД

Часто водители имеют очень поверхностное представление о правилах дорожного движения. Не умеют читать знаки, потому что половину из них не знают. Не понимают простейших правил очередности проезда, а жесты регулировщика на перекрестке являются для них высшей математикой.

2. Легкомыслие

Когда человек считает, что последствия его действий на дороге не опасны, он может нарушить правила.

3. Эмоции

Водители могут находиться под влиянием разных эмоций, таких как гнев, стресс или злоба. Такое состояние может сублимироваться в агрессивное поведение на дороге. В таком состоянии водители не соблюдают дистанцию, нарушают правила обгона, выезжают на встречную полосу и т.д.

4. Рассеянность

Человек может устать либо находиться в состоянии умственного или физического стресса, либо говорить по телефону и т.п. Все это отвлекает водителя от дороги и может привести к непреднамеренному нарушению правил.

5. Неисправное авто

Если автомобиль находится в не лучшем техническом состоянии, то на дорогу лучше не уезжать. Неисправные тормоза, фары, система управления, изношенные шины и др. могут привести к тому, что водитель просто не сможет соблюдать ПДД.

Ранее мы писали, в каком городе автовладельцам выписали больше всего штрафов. Также раскрывали пять признаков того, что ваш автомобиль обязательно остановит полиция, и как с этим справиться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме