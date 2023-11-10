Почему украинские водители нарушают ПДД

Часто водители имеют очень поверхностное представление о правилах дорожного движения. Фото: shpalta.media

Некоторые водители считают, что если их не видит полиция или рядом нет камеры видеофиксации, то нарушать правила дорожного движения можно и нужно. Ведь, по их мнению, они имеют преимущество перед другими водителями и в результате их поведения ничего страшного не случится.

О самых распространенных причинах нарушений ПДД сообщил AmperCar.

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1. Плохо учили ПДД

Часто водители имеют очень поверхностное представление о правилах дорожного движения. Не умеют читать знаки, потому что половину из них не знают. Не понимают простейших правил очередности проезда, а жесты регулировщика на перекрестке являются для них высшей математикой.

2. Легкомыслие

Когда человек считает, что последствия его действий на дороге не опасны, он может нарушить правила.

3. Эмоции

Водители могут находиться под влиянием разных эмоций, таких как гнев, стресс или злоба. Такое состояние может сублимироваться в агрессивное поведение на дороге. В таком состоянии водители не соблюдают дистанцию, нарушают правила обгона, выезжают на встречную полосу и т.д.

4. Рассеянность

Человек может устать либо находиться в состоянии умственного или физического стресса, либо говорить по телефону и т.п. Все это отвлекает водителя от дороги и может привести к непреднамеренному нарушению правил.

5. Неисправное авто

Если автомобиль находится в не лучшем техническом состоянии, то на дорогу лучше не уезжать. Неисправные тормоза, фары, система управления, изношенные шины и др. могут привести к тому, что водитель просто не сможет соблюдать ПДД.

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