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Стали відомі причини, через які українські водії порушують ПДР

10 листопада 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Чому українські водії порушують ПДР
Часто водії мають дуже поверхове уявлення про правила дорожнього руху. Фото: shpalta.media
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Деякі водії вважають, що, якщо їх не бачить поліція або поруч немає камери відеофіксації, то порушувати правила дорожнього руху можна й треба. Адже, на їхню думку, вони мають перевагу над іншими водіями й внаслідок їхньої поведінки нічого страшного не станеться.

Про найпоширеніші причини порушень ПДР повідомив AmperCar.

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1. Погано вчили ПДР

Часто водії мають дуже поверхове уявлення про правила дорожнього руху. Не вміють читати знаки, адже половину з них не знають. Не розуміють найпростіших правил черговості проїзду, жести регулювальника на перехресті є для них вищою математикою.

2. Легковажність

Коли людина вважає, що наслідки її дій на дорозі не є небезпечними, вона може порушити правила.

3. Емоції

Водії можуть перебувати під впливом різних емоцій, таких як гнів, стрес або злість. Такий стан може сублімуватися в агресивну поведінку на дорозі. У такому стані водії не дотримуюся дистанції, порушують правила обгону, виїжджають на зустрічну смугу тощо.

4. Неуважність

Людина може втомитися або перебувати в стані розумового або фізичного стресу, або говорити телефоном абощо. Все це відвертає водія від дороги та може призвести до ненавмисного порушення правил.

5. Несправне авто

Якщо автомобіль в не найкращому технічному стані, то на дорогу краще не виїжджати. Несправні гальма, фари, система керування, зношені шини абощо можуть призвести до того, що водій просто не зможе дотримуватися ПДР.

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