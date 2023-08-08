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Стало известно, какие цифровые помощники в авто предпочитают водители

8 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Какие цифровые помощники в авто предпочитают водители: опрос
Каждый четвертый водитель считает, что женские имена голосовых помощников закрепляют устаревшие гендерные роли. Фото: itc.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Шесть из десяти водителей хотят, чтобы цифровые помощники в автомобиле обращались к ним женским голосом. Только 15% автовладельцев желают слышать мужчину.

Об этом свидетельствует опрос цифровой ассоциации Bitkom.

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Подавляющее большинство водителей хотели бы, чтобы их цифровые помощники типа Siri или Alexa обращались к ним женским голосом.

  • 60% хотели бы, чтобы их голосовые помощники говорили женским голосом;
  • 15% хотят, чтобы к ним обращался мужской голос;
  • 3% процента хотят, чтобы к ним обращался нейтральный голос;
  • 19% не имеет значения пол голоса.

Таковы результаты репрезентативного опроса 1159 человек в Германии в возрасте от 16 лет и старше, в том числе 558 пользователей голосовых помощников. Особенно мужчины (68%) предпочитают слушать женский голос, но и более половины женщин (52%) также предпочитают это.

По мнению большинства 40% респондентов все же считают, что женские имена голосовых помощников закрепляют устаревшие гендерные роли. Среди женщин подобного мнения придерживаются 45%, среди мужчин — 36%.

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