Какие цифровые помощники в авто предпочитают водители: опрос

Каждый четвертый водитель считает, что женские имена голосовых помощников закрепляют устаревшие гендерные роли. Фото: itc.ua

Шесть из десяти водителей хотят, чтобы цифровые помощники в автомобиле обращались к ним женским голосом. Только 15% автовладельцев желают слышать мужчину.

Об этом свидетельствует опрос цифровой ассоциации Bitkom.

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Подавляющее большинство водителей хотели бы, чтобы их цифровые помощники типа Siri или Alexa обращались к ним женским голосом.

60% хотели бы, чтобы их голосовые помощники говорили женским голосом;

15% хотят, чтобы к ним обращался мужской голос;

3% процента хотят, чтобы к ним обращался нейтральный голос;

19% не имеет значения пол голоса.

Таковы результаты репрезентативного опроса 1159 человек в Германии в возрасте от 16 лет и старше, в том числе 558 пользователей голосовых помощников. Особенно мужчины (68%) предпочитают слушать женский голос, но и более половины женщин (52%) также предпочитают это.

По мнению большинства 40% респондентов все же считают, что женские имена голосовых помощников закрепляют устаревшие гендерные роли. Среди женщин подобного мнения придерживаются 45%, среди мужчин — 36%.

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