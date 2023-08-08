Какие цифровые помощники в авто предпочитают водители: опрос

Стало известно, какие цифровые помощники в авто предпочитают водители
Шесть из десяти водителей хотят, чтобы цифровые помощники в автомобиле обращались к ним женским голосом. Только 15% автовладельцев желают слышать мужчину.
Об этом свидетельствует опрос цифровой ассоциации Bitkom.
Подавляющее большинство водителей хотели бы, чтобы их цифровые помощники типа Siri или Alexa обращались к ним женским голосом.
- 60% хотели бы, чтобы их голосовые помощники говорили женским голосом;
- 15% хотят, чтобы к ним обращался мужской голос;
- 3% процента хотят, чтобы к ним обращался нейтральный голос;
- 19% не имеет значения пол голоса.
Таковы результаты репрезентативного опроса 1159 человек в Германии в возрасте от 16 лет и старше, в том числе 558 пользователей голосовых помощников. Особенно мужчины (68%) предпочитают слушать женский голос, но и более половины женщин (52%) также предпочитают это.
По мнению большинства 40% респондентов все же считают, что женские имена голосовых помощников закрепляют устаревшие гендерные роли. Среди женщин подобного мнения придерживаются 45%, среди мужчин — 36%.
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