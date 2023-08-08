Яким цифровим помічникам в авто віддають перевагу водії: опитування

Кожен четвертий водій вважає, що жіночі імена голосових помічників закріплюють застарілі гендерні ролі. Фото: itc.ua

Шість із десяти водіїв хочуть, щоб цифрові помічники в авто зверталися до них жіночим голосом. Лише 15% автовласників бажають чути чоловіка.

Про це свідчить опитування цифрової асоціації Bitkom.

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Переважна більшість водіїв хотіли б, щоб їхні цифрові помічники на кшталт Siri або Alexa зверталися до них жіночим голосом.

60% хотіли б, щоб їхні голосові помічники говорили жіночим голосом;

15% хочуть, щоб до них звертався чоловічий голос;

3% відсотки хочуть, щоб до них звертався нейтральний голос;

19% не має значення стать голосу.

Такими є результати репрезентативного опитування 1 159 осіб у Німеччині віком від 16 років і старше, зокрема 558 користувачів голосових помічників. Особливо чоловіки (68%) вважають за краще слухати жіночий голос, але й понад половина жінок (52%) також віддають перевагу цьому.

Пори думку більшості 40% респондентів все ж вважають, що жіночі імена голосових помічників закріплюють застарілі гендерні ролі. Серед жінок подібної думки дотримуються 45%, серед чоловіків — 36%.

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