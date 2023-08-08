Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Стало відомо, яким цифровим помічникам в авто віддають перевагу водії arrow

Стало відомо, яким цифровим помічникам в авто віддають перевагу водії

8 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Яким цифровим помічникам в авто віддають перевагу водії: опитування
Кожен четвертий водій вважає, що жіночі імена голосових помічників закріплюють застарілі гендерні ролі. Фото: itc.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Шість із десяти водіїв хочуть, щоб цифрові помічники в авто зверталися до них жіночим голосом. Лише 15% автовласників бажають чути чоловіка.

Про це свідчить опитування цифрової асоціації Bitkom.

Читайте також:

Переважна більшість водіїв хотіли б, щоб їхні цифрові помічники на кшталт Siri або Alexa зверталися до них жіночим голосом.

  • 60% хотіли б, щоб їхні голосові помічники говорили жіночим голосом;
  • 15% хочуть, щоб до них звертався чоловічий голос;
  • 3% відсотки хочуть, щоб до них звертався нейтральний голос;
  • 19% не має значення стать голосу.

Такими є результати репрезентативного опитування 1 159 осіб у Німеччині віком від 16 років і старше, зокрема 558 користувачів голосових помічників. Особливо чоловіки (68%) вважають за краще слухати жіночий голос, але й понад половина жінок (52%) також віддають перевагу цьому.

Пори думку більшості 40% респондентів все ж вважають, що жіночі імена голосових помічників закріплюють застарілі гендерні ролі. Серед жінок подібної думки дотримуються 45%, серед чоловіків — 36%.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз