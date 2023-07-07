Как передать права на свой автомобиль через приложение "Дія"

Теперь в "Дії": как передать права на свой автомобиль онлайн
Украинцы могут передавать право управлять автомобилем другому человеку через приложение "Дія". Смотрите пошаговую инструкцию, как поделиться техпаспортом на автомобиль с помощью смартфона.
Сегодня владелец авто не должен заполнять кучу бумажек и посещать сервисный центр МВД, чтобы поделиться своей машиной с кем угодно. Достаточно установить на смартфоне приложение "Дія" и совершить несколько несложных манипуляций.
Как передать право управления
- открыть в "Дії" раздел "Услуги" > "Шеринг автомобиля";
- нажать на кнопку "Поделиться автомобилем";
- выбрать свой автомобиль и обозначить срок, на который вы делитесь машиной;
- указать свои контактные данные и место жительства;
- показать человеку, который получит доступ к автомобилю, QR-код или сбросить ему активацию услуги;
- человек, которому вы передаете право управления на ваше авто, заполняет свои данные и подписывает заявление в "Дії";
- вы также подписываете заявление в "Дія. Подпись" и отправляете его в сервисный центр МВД.
Перед тем, как воспользоваться услугой
Владельцу авто нужно иметь:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).
Пользователю авто нужно иметь:
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).
Как отменить право на вождение авто
- зайти в меню техпаспорта в "Дії" и нажать кнопку "Отмена надлежащего пользователя";
- проверить данные в сформированном заявлении и подписать его;
- вы и пользователь получите уведомление, что услуга отменена.
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