Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Теперь в "Дії": как передать права на свой автомобиль онлайн arrow

Теперь в "Дії": как передать права на свой автомобиль онлайн

7 июля 2023 11:32
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как передать права на свой автомобиль через приложение "Дія"
Чтобы передать права на управление своим авто, достаточно установить на смартфоне приложение "Дії" и осуществить несколько простых манипуляций. Фото: detector.media
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Украинцы могут передавать право управлять автомобилем другому человеку через приложение "Дія". Смотрите пошаговую инструкцию, как поделиться техпаспортом на автомобиль с помощью смартфона.

Сегодня владелец авто не должен заполнять кучу бумажек и посещать сервисный центр МВД, чтобы поделиться своей машиной с кем угодно. Достаточно установить на смартфоне приложение "Дія" и совершить несколько несложных манипуляций.

Читайте также:

Как передать право управления

  • открыть в "Дії" раздел "Услуги" > "Шеринг автомобиля";
  • нажать на кнопку "Поделиться автомобилем";
  • выбрать свой автомобиль и обозначить срок, на который вы делитесь машиной;
  • указать свои контактные данные и место жительства;
  • показать человеку, который получит доступ к автомобилю, QR-код или сбросить ему активацию услуги;
  • человек, которому вы передаете право управления на ваше авто, заполняет свои данные и подписывает заявление в "Дії";
  • вы также подписываете заявление в "Дія. Подпись" и отправляете его в сервисный центр МВД.

Перед тем, как воспользоваться услугой

Владельцу авто нужно иметь:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).

Пользователю авто нужно иметь:

  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).

Как отменить право на вождение авто

  • зайти в меню техпаспорта в "Дії" и нажать кнопку "Отмена надлежащего пользователя";
  • проверить данные в сформированном заявлении и подписать его;
  • вы и пользователь получите уведомление, что услуга отменена.

Ранее мы писали, как в Украине изменился процесс регистрации автомобилей.

Также были названы цены на обязательный техосмотр автомобилей в Украине в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз