Как передать права на свой автомобиль через приложение "Дія"

Чтобы передать права на управление своим авто, достаточно установить на смартфоне приложение "Дії" и осуществить несколько простых манипуляций. Фото: detector.media

Украинцы могут передавать право управлять автомобилем другому человеку через приложение "Дія". Смотрите пошаговую инструкцию, как поделиться техпаспортом на автомобиль с помощью смартфона.

Сегодня владелец авто не должен заполнять кучу бумажек и посещать сервисный центр МВД, чтобы поделиться своей машиной с кем угодно. Достаточно установить на смартфоне приложение "Дія" и совершить несколько несложных манипуляций.

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Как передать право управления

открыть в "Дії" раздел "Услуги" > "Шеринг автомобиля";

нажать на кнопку "Поделиться автомобилем";

выбрать свой автомобиль и обозначить срок, на который вы делитесь машиной;

указать свои контактные данные и место жительства;

показать человеку, который получит доступ к автомобилю, QR-код или сбросить ему активацию услуги;

человек, которому вы передаете право управления на ваше авто, заполняет свои данные и подписывает заявление в "Дії";

вы также подписываете заявление в "Дія. Подпись" и отправляете его в сервисный центр МВД.

Перед тем, как воспользоваться услугой

Владельцу авто нужно иметь:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).

Пользователю авто нужно иметь:

водительское удостоверение соответствующей категории;

ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).

Как отменить право на вождение авто

зайти в меню техпаспорта в "Дії" и нажать кнопку "Отмена надлежащего пользователя";

проверить данные в сформированном заявлении и подписать его;

вы и пользователь получите уведомление, что услуга отменена.

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