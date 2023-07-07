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Тепер в "Дії": як передати права на своє авто онлайн

7 липня 2023 11:32
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як передати права на своє авто через додаток "Дія"
Щоб передати права на керування своїм авто достатньо встановити на смартфоні застосунок "Дія" та здійснити кілька простих маніпуляцій. Фото: detector.media
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Українці можуть передавати право керувати авто іншій людині через додаток "Дія". Дивіться покрокову інструкцію, як поділитися техпаспортом на автомобіль за допомогою смартфона.

Сьогодні власник авто не повинен заповнювати купу папірців та відвідувати сервісний центр МВС, щоб поділитися своєю машиною з будь-ким. Достатньо встановити на смартфоні застосунок "Дія" та здійснити кілька нескладних маніпуляцій.

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Як передати право керування

  • відкрити у "Дії" розділ "Послуги" > "Шеринг автомобіля";
  • натиснути на кнопку "Поділитися автомобілем";
  • обрати своє авто та позначити термін, на який ви ділитеся машиною;
  • вказати свої контактні дані та місце проживання;
  • показати людині, яка отримає доступ до автомобіля, QR-код або скинути йому активацію послуги;
  • людина, якій ви передаєте право керування на ваше авто, заповнює свої дані та підписує заяву у "Дії";
  • ви також підписуєте заяву у "Дія.Підпис" та надсилаєте її до сервісного центру МВС.

Перед тим, як скористатися послугою

Власнику авто потрібно мати:

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • ID-картка або закордонний паспорт (для підписання заяви).

Користувачеві авто потрібно мати:

  • водійське посвідчення відповідної категорії;
  • ID-картка або закордонний паспорт (для підписання заяви).

Як скасувати право на керування авто

  • зайти в меню техпаспорта в "Дії" та натиснути на кнопку "Скасування належного користувача";
  • перевірити дані у сформованій заяві та підписати її;
  • ви та користувач отримаєте повідомлення, що послуга скасована.

Раніше ми писали, як в Україні змінився процес реєстрації автомобілів.

Також були названі ціни на обов’язковий техогляд авто в Україні у 2023 році.

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