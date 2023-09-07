Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД: многие водители ошибаются во время смены направления движения arrow

Тест по ПДД: многие водители ошибаются во время смены направления движения

7 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: многие водители ошибаются во время смены направления движения
Можно ли повернуть направо? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по ПДД о начале движения и изменении его направления. Внимательно посмотрите на картинку и скажите, какой из водителей нарушит правила?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого такси.
  3. Оба водителя нарушат правила.
  4. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

На участке дороги находятся три автомобиля. Красный стоит с включенными аварийными огнями. А желтый и синий поворачивают направо.

Прежде всего, посмотрим на знаки. На рисунке он один — это знак 5.20.1 "Начало дополнительной полосы движения".

Этот знак информирует водителя такси о начале полосы для торможения.

Таким образом, водитель синего авто должен видеть знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения".

Разница в том, что для голубого авто эта полоса будет уже не для торможения, а для разгона.

Согласно п. 10.8 ПДД, если в месте съезда с дороги есть полоса для торможения, водитель, намеревающийся вернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.

Также, если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу машинам, движущимся по этой дороге.

По правилам, водитель такси должен был съехать на полосу для торможения, а водитель синего автомобиля — на полосу для разгона. Оба они решили этого не делать, что противоречит правилам дорожного движения.

Но у водителя такси есть оправдание — ему мешает красный автомобиль, исключающий возможность выезда из полосы торможения.

Следовательно, нарушает правила только водитель синего авто.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали рассмотреть действия водителей на автомагистрали с точки зрения их соответствия ПДД. Также спрашивали, как четырем транспортным средствам разъехаться на нерегулируемом перекрестке без установленных знаков приоритета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз