Тест по ПДД: многие водители ошибаются во время смены направления движения

Можно ли повернуть направо? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по ПДД о начале движения и изменении его направления. Внимательно посмотрите на картинку и скажите, какой из водителей нарушит правила?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого такси. Оба водителя нарушат правила. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

На участке дороги находятся три автомобиля. Красный стоит с включенными аварийными огнями. А желтый и синий поворачивают направо.

Прежде всего, посмотрим на знаки. На рисунке он один — это знак 5.20.1 "Начало дополнительной полосы движения".

Этот знак информирует водителя такси о начале полосы для торможения.

Таким образом, водитель синего авто должен видеть знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения".

Разница в том, что для голубого авто эта полоса будет уже не для торможения, а для разгона.

Согласно п. 10.8 ПДД, если в месте съезда с дороги есть полоса для торможения, водитель, намеревающийся вернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.

Также, если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу машинам, движущимся по этой дороге.

По правилам, водитель такси должен был съехать на полосу для торможения, а водитель синего автомобиля — на полосу для разгона. Оба они решили этого не делать, что противоречит правилам дорожного движения.

Но у водителя такси есть оправдание — ему мешает красный автомобиль, исключающий возможность выезда из полосы торможения.

Следовательно, нарушает правила только водитель синего авто.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали рассмотреть действия водителей на автомагистрали с точки зрения их соответствия ПДД. Также спрашивали, как четырем транспортным средствам разъехаться на нерегулируемом перекрестке без установленных знаков приоритета.