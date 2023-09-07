Тест по ПДД: многие водители ошибаются во время смены направления движения
Задача по ПДД о начале движения и изменении его направления. Внимательно посмотрите на картинку и скажите, какой из водителей нарушит правила?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого такси.
- Оба водителя нарушат правила.
- Оба водителя не нарушат правила.
Разбор задачи
На участке дороги находятся три автомобиля. Красный стоит с включенными аварийными огнями. А желтый и синий поворачивают направо.
Прежде всего, посмотрим на знаки. На рисунке он один — это знак 5.20.1 "Начало дополнительной полосы движения".
Этот знак информирует водителя такси о начале полосы для торможения.
Таким образом, водитель синего авто должен видеть знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения".
Разница в том, что для голубого авто эта полоса будет уже не для торможения, а для разгона.
Согласно п. 10.8 ПДД, если в месте съезда с дороги есть полоса для торможения, водитель, намеревающийся вернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.
Также, если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу машинам, движущимся по этой дороге.
По правилам, водитель такси должен был съехать на полосу для торможения, а водитель синего автомобиля — на полосу для разгона. Оба они решили этого не делать, что противоречит правилам дорожного движения.
Но у водителя такси есть оправдание — ему мешает красный автомобиль, исключающий возможность выезда из полосы торможения.
Следовательно, нарушает правила только водитель синего авто.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали рассмотреть действия водителей на автомагистрали с точки зрения их соответствия ПДД. Также спрашивали, как четырем транспортным средствам разъехаться на нерегулируемом перекрестке без установленных знаков приоритета.