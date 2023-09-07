Тест з ПДР: багато водіїв помиляються під час зміни напрямку руху

Чи можна повернути праворуч? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з ПДР про початок руху та зміну його напрямку. Уважно подивіться на малюнок та скажіть, який з водіїв порушить правила?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього авто. Водій жовтого таксі. Обидва водії порушать правила. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги знаходяться три автомобілі. Червоний стоїть з увімкненими аварійними вогнями. А жовтий та синій повертають праворуч.

Насамперед поглянемо на знаки. На малюнку він один — це знак 5.20.1 "Початок додаткової смуги руху".

Цей знак інформує водія таксі про початок смуги для гальмування.

Таким чином, водій синього авто має бачити знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху".

Різниця в тому, що для синього авто ця смуга буде вже не для гальмування, а для розгону.

Згідно з п. 10.8 ПДР, якщо в місці з'їзду з дороги є смуга для гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перебудуватися на цю смугу і знижувати швидкість лише на ній.

Також якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній та вливатися в транспортний потік, даючи дорогу машинам, що рухаються цією дорогою.

За правилами, водій таксі мав з'їхати на смугу для гальмування, а водій синього автомобіля — на смугу для розгону. Обоє вони вирішили цього не робити, що суперечить правилам дорожнього руху.

Але у водія таксі є виправдання — йому заважає червоне авто, яке унеможливлює виїзд зі смуги гальмування.

Отже, порушує правила лише водій синього авто.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували розглянути дії водіїв на автомагістралі з точки зору їх відповідності ПДР. Також запитували, як чотирьом транспортним засобам роз'їхатися на нерегульованому перехресті без встановлених знаків пріоритету.