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Тест з ПДР: багато водіїв помиляються під час зміни напрямку руху

7 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: багато водіїв помиляються під час зміни напрямку руху
Чи можна повернути праворуч? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з ПДР про початок руху та зміну його напрямку. Уважно подивіться на малюнок та скажіть, який з водіїв порушить правила?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього авто.
  2. Водій жовтого таксі.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги знаходяться три автомобілі. Червоний стоїть з увімкненими аварійними вогнями. А жовтий та синій повертають праворуч.

Насамперед поглянемо на знаки. На малюнку він один — це знак 5.20.1 "Початок додаткової смуги руху".

Цей знак інформує водія таксі про початок смуги для гальмування.

Таким чином, водій синього авто має бачити знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху".

Різниця в тому, що для синього авто ця смуга буде вже не для гальмування, а для розгону.

Згідно з п. 10.8 ПДР, якщо в місці з'їзду з дороги є смуга для гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перебудуватися на цю смугу і знижувати швидкість лише на ній.

Також якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній та вливатися в транспортний потік, даючи дорогу машинам, що рухаються цією дорогою.

За правилами, водій таксі мав з'їхати на смугу для гальмування, а водій синього автомобіля — на смугу для розгону. Обоє вони вирішили цього не робити, що суперечить правилам дорожнього руху.

Але у водія таксі є виправдання — йому заважає червоне авто, яке унеможливлює виїзд зі смуги гальмування.

Отже, порушує правила лише водій синього авто.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували розглянути дії водіїв на автомагістралі з точки зору їх відповідності ПДР. Також запитували, як чотирьом транспортним засобам роз'їхатися на нерегульованому перехресті без встановлених знаків пріоритету.

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