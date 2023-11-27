Тест по ПДД: имеют ли исключение правила обгона

Разрешен ли обгон? Рисунок: "Украина за рулем".

Автобус с включенной аварийной сигнализацией двигается со скоростью 25 км/ч. Разрешен ли его обгон?

Задачу предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Разрешен. Разрешен, если маневр будет окончен до поворота. Запрещен.

Разбор задачи

Очевидно неисправный автобус движется очень медленно. Водитель белого автомобиля намерен его обогнать. Но разрешено ли это при наличии сплошной линии разметки 1.1 и знака 1.1. "Опасный поворот".

Читаем раздел 34 ПДД:

"Как исключение, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда недвижимого препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона единичных транспортных средств, движущихся со скоростью. менее 30 км/ч".

Автобус едет со скоростью менее 30 км/ч, следовательно, водитель белого автомобиля имеет право его обогнать. Но ему следует помнить условия раздела 14 ПДД:

"Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:

ни один из водителей транспортных средств, следующих за ним и которым может быть создан препятствие, не начал обгона;

водитель транспортного средства, двигающегося впереди по той же полосе, не подал сигнала о намерении поворота (перестройки) слева;

полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;

после обгона сможет, не создавая препятствия обгоняемому им транспортному средству, вернуться на занимаемую полосу".

Правильный ответ №2

Если водитель не успеет завершить обгон до начала поворота, ему грозит штраф в размере 425 гривен (статья 122 часть 2 КУоАП).

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