Тест по ПДД — имеют ли исключение правила обгона
Автобус с включенной аварийной сигнализацией двигается со скоростью 25 км/ч. Разрешен ли его обгон?
Задачу предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Разрешен.
- Разрешен, если маневр будет окончен до поворота.
- Запрещен.
Разбор задачи
Очевидно неисправный автобус движется очень медленно. Водитель белого автомобиля намерен его обогнать. Но разрешено ли это при наличии сплошной линии разметки 1.1 и знака 1.1. "Опасный поворот".
Читаем раздел 34 ПДД:
"Как исключение, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда недвижимого препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона единичных транспортных средств, движущихся со скоростью. менее 30 км/ч".
Автобус едет со скоростью менее 30 км/ч, следовательно, водитель белого автомобиля имеет право его обогнать. Но ему следует помнить условия раздела 14 ПДД:
"Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:
- ни один из водителей транспортных средств, следующих за ним и которым может быть создан препятствие, не начал обгона;
- водитель транспортного средства, двигающегося впереди по той же полосе, не подал сигнала о намерении поворота (перестройки) слева;
- полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;
- после обгона сможет, не создавая препятствия обгоняемому им транспортному средству, вернуться на занимаемую полосу".
Правильный ответ №2
Если водитель не успеет завершить обгон до начала поворота, ему грозит штраф в размере 425 гривен (статья 122 часть 2 КУоАП).
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