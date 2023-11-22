Тест по ПДД: кто должен уступить обочину, водитель мопеда или авто

Кто кому должен уступить? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача о начале и изменении направления движения. Как в изображенной ситуации должен вести себя водитель мопеда?

Задачу предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

Пользуется преимуществом. Обязан дать дорогу автомобилю. Не имеет права ехать по обочине.

Разбор задачи

Водитель мопеда едет по обочине, на которую собрался выехать для остановки автомобиль. Кто же кому должен уступить?

Выясним прежде всего, может ли мопед вообще ехать по обочине.

Читаем п. 11.4 ПДД

"Обочина — выделенный конструктивно или сплошной линией дорожной разметки элемент автомобильной дороги, прилегающий непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Обочина может использоваться для остановки и стоянки транспортных средств, движения пешеходов, мопедов, велосипедов (при отсутствии тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек или в случае невозможности передвигаться по ним), гужевых повозок (саней)".

Следовательно, движение мопедов по обочине допускается.

Также водителю автомобиля следует принять во внимание требование пункта 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения".

Правильный ответ №1

В противном случае водителю авто грозит штраф 510 грн по ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Ранее мы рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке. Также предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто.