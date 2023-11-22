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Тест з ПДР — хто має поступитися узбіччям, водій мопеда чи авто

22 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто має поступитися узбіччям, водій мопеда чи авто
Хто кому має поступитися? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача про початок та зміну напрямку руху. Як в зображеній ситуації має поводитися водій мопеда?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Користується перевагою.
  2. Зобов'язаний дати дорогу автомобілю.
  3. Не має права їхати узбіччям.

Розбір задачі

Водій мопеда їде узбіччям, на яке зібрався виїхати для зупинки автомобіль. Хто ж кому має поступитися?

З'ясуємо насамперед, чи може мопед взагалі їхати узбіччям.

Читаємо п. 11.4 ПДР

"Узбіччя — виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки та стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них), гужових возів (саней)".

Отже, рух мопедів узбіччям допускається.

Також водієві автомобіля слід взяти до уваги вимогу пункту 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Правильна відповідь №1

В іншому разі водію авто загрожує штраф 510 грн за ч. 2 ст. 122 КУпАП.

Раніше ми розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті. Також пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто.

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