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Тест з ПДР — чи мають виключення правила обгону

27 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: чи мають виключення правила обгону
Чи дозволений обгін? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Автобус з увімкненою аварійною сигналізацією рухається зі швидкістю 25 км/год. Чи дозволено його обгін?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволений.
  2. Дозволений, якщо маневр буде закінчено до повороту.
  3. Заборонений.

Розбір задачі

Очевидно несправний автобус рухається дуже повільно. Водій білого автомобіля має намір його обігнати. Та чи дозволено це йому за наявності суцільної лінії розмітки 1.1 та знаку 1.1. "Небезпечний поворот".

Читаємо розділ 34 ПДР:

"Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об’їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об’їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год".

Автобус їде зі швидкістю менш як 30 км/год, отже, водій білого авто має право його обігнати. Але йому варто пам'ятати умови розділу 14 ПДР:

"Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що:

  • жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону;
  • водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту (перестроювання) ліворуч;
  • смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані;
  • після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу".

Правильна відповідь №2

Якщо водій не встигне закінчити обгін до початку повороту, йому загрожує штраф у розмірі 425 гривень (стаття 122 частина 2 КУпАП).

Раніше ми пропонували розв’язати задачу з ПДР про особливості паркування. Також розповідали, яке рішення на дорозі вбереже водія від ДТП.

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