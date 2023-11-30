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Тест по ПДД — можно ли подобрать пассажира на запретной полосе

30 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: можно ли подобрать пассажира на запретной полосе
Можно ли остановиться? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Разрешается ли водителю красного авто остановиться в изображенном месте, чтобы подобрать пассажира?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Запрещается.

Разбор задачи

Красный автомобиль намерен остановиться для посадки пассажира. На этом участке дороги мы видим знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и соответствующую дорожную разметку.

То есть водитель собирается остановиться на полосе движения маршрутных транспортных средств. Читаем п. 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Но видно, что эта полоса разделена прерывистой линией дорожной разметки. В таких случаях читаем п. 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров возле правого края проезжей части".

Итак, водитель имеет полное право остановиться в изображенном месте для того, чтобы подобрать пассажира.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.

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