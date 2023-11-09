Тест по ПДД — какую машину заберет эвакуатор за нарушение правил остановки
Задача по правилам остановки и стоянки транспортных средств, которые многие не знают, или просто пренебрегают ими. Водитель какого автомобиля нарушил правила остановки в изображенной ситуации?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба нарушили правила.
- Оба не нарушили правила.
Разбора задачи
На дороге остановились два автомобиля. Кто же из водителей нарушает правила?
Читаем п. 15.9 ПДД:
"Остановка запрещается
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 настоящих Правил);
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;
- на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
- ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст помехи работающим технологическим транспортным средствам;
- в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
- в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
- ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда".
Таким образом, водитель синего авто нарушил правила, поскольку остановился явно менее чем за 10 метров до пешеходного перехода.
А разрешено ли водителю красного автомобиля остановиться слева на дороге с односторонним движением?
Читаем п. 15.3 ПДД:
"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".
Следовательно, водитель красного автомобиля никаких правил не нарушил.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали выяснить, кто из четырех автомобилей последний в очереди на перекрестке. Также задавали вопрос, как выйти из запутанной ситуации на дорожных полосах.
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