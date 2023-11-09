Тест по ПДД: какую машину заберет эвакуатор за нарушение правил остановки

Кто нарушил правила? Рисунок "За! Правилами".

Задача по правилам остановки и стоянки транспортных средств, которые многие не знают, или просто пренебрегают ими. Водитель какого автомобиля нарушил правила остановки в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба нарушили правила. Оба не нарушили правила.

Разбора задачи

На дороге остановились два автомобиля. Кто же из водителей нарушает правила?

Читаем п. 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 настоящих Правил);

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст помехи работающим технологическим транспортным средствам;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда".

Таким образом, водитель синего авто нарушил правила, поскольку остановился явно менее чем за 10 метров до пешеходного перехода.

А разрешено ли водителю красного автомобиля остановиться слева на дороге с односторонним движением?

Читаем п. 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Следовательно, водитель красного автомобиля никаких правил не нарушил.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали выяснить, кто из четырех автомобилей последний в очереди на перекрестке. Также задавали вопрос, как выйти из запутанной ситуации на дорожных полосах.