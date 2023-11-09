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Тест з ПДР — яку машину забере евакуатор за порушення правил зупинки

9 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: яку машину забере евакуатор за порушення правил зупинки
Хто порушив правила? Малюнок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил зупинки та стоянки транспортних засобів, які багато хто не знає, або просто нехтує ними.  Водій якого автомобіля порушив правила зупинки в зображеній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва порушили правила.
  4. Обидва не порушили правила.

Розбору задачі

На дорозі зупинилися два автомобілі. Хто ж з водіїв порушує правила?

Читаємо п. 15.9 ПДР:

"Зупинка забороняється

  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених пунктом 15.8 цих Правил);
  • на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;
  • на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;
  • у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менш як 3 м;
  • ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
  • ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
  • у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;
  • у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
  • ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду".

Таким чином, водій синього авто порушив правила, позаяк зупинився явно менше ніж за 10 метрів до пішохідного переходу.

А чи дозволено водію червоного автомобіля зупинитися зліва на дорозі з одностороннім рухом?

Читаємо п. 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Отже, водій червоного авто жодних правил не порушив.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували з'ясувати, хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті. Також ставили питання, як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах.

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