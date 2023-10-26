Тест з ПДР — хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті

Кого має пропустити поліцейський автомобіль? Малюнок "За! Правилами".

Тема, яку мають знати усі без виключень водії, особливо якщо вони працюють у поліції. Який автомобіль проїде перехрестя першим, а який — останнім.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий та червоний автомобілі перші, поліцейський останній. Жовтий — перший, зелений — останній. Поліцейський та жовтий — перші, червоний — останній. Поліцейський — перший, зелений — останній. Жовтий — перший, червоний — останній. Зелений — перший, жовтий — останній.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали чотири автомобілі. Жовтий повертає праворуч, зелений — ліворуч, а червоний та поліцейський автомобілі проїжджають прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами й на ньому немає жодного знаку. Такі перехрестя вважаються нерегульованими з рівнозначними дорогами.

Але на малюнку не всі дороги є рівнозначними — водій червоного пікапа виїжджає з ґрунтової дороги на асфальтовану.

Згідно з ПДР ґрунтова дорога є другорядною стосовно дороги з покриттям. Отже, водій червоного пікапа має пропустити усіх і однозначно проїде останнім.

Всі інші автомобілі на рівнозначних дорогах, тому повинні роз'їхатися за п. 16.12 ПДР, який більше відомий як правило перешкоди праворуч.

Отже, першим проїде водій жовтої машини, позаяк у нього перешкоди праворуч немає. Після цього перешкода з правого боку зникне у водія зеленої машини й він проїде другим. А вже потім проїде водій поліцейської машини. Останнім, як ми вже знаємо, рушить водій червоного пікапа.

Правильна відповідь №5

Розглянемо варіант задачі, якби поліцейський автомобіль рухався з увімкненими маячком та звуковим сигналом.

У такому разі поліцейський має проїхати першим. Позаяк траєкторія руху водія жовтої автівки не перетинаються з поліцейською, то він може рушити одночасно з ним. Далі проїде зелений автомобіль, а останнім — червоний пікап з другорядної дороги.

Раніше ми пропонували розібратися, кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник. Також давали задачу на правила, без знань яких на дорогу краще не виїжджати.