Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті arrow

Тест з ПДР — хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті

26 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР — хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті
Кого має пропустити поліцейський автомобіль? Малюнок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Тема, яку мають знати усі без виключень водії, особливо якщо вони працюють у поліції. Який автомобіль проїде перехрестя першим, а який — останнім.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Жовтий та червоний автомобілі перші, поліцейський останній.
  2. Жовтий — перший, зелений — останній.
  3. Поліцейський та жовтий — перші, червоний — останній.
  4. Поліцейський — перший, зелений — останній.
  5. Жовтий — перший, червоний — останній.
  6. Зелений — перший, жовтий — останній.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали чотири автомобілі. Жовтий повертає праворуч, зелений — ліворуч, а червоний та поліцейський автомобілі проїжджають прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами й на ньому немає жодного знаку. Такі перехрестя вважаються нерегульованими з рівнозначними дорогами.

Але на малюнку не всі дороги є рівнозначними — водій червоного пікапа виїжджає з ґрунтової дороги на асфальтовану.

Згідно з ПДР ґрунтова дорога є другорядною стосовно дороги з покриттям. Отже, водій червоного пікапа має пропустити усіх і однозначно проїде останнім.

Всі інші автомобілі на рівнозначних дорогах, тому повинні роз'їхатися за п. 16.12 ПДР, який більше відомий як правило перешкоди праворуч.

Отже, першим проїде водій жовтої машини, позаяк у нього перешкоди праворуч немає. Після цього перешкода з правого боку зникне у водія зеленої машини й він проїде другим. А вже потім проїде водій поліцейської машини. Останнім, як ми вже знаємо, рушить водій червоного пікапа.

Правильна відповідь №5

Розглянемо варіант задачі, якби поліцейський автомобіль рухався з увімкненими маячком та звуковим сигналом.

У такому разі поліцейський має проїхати першим. Позаяк траєкторія руху водія жовтої автівки не перетинаються з поліцейською, то він може рушити одночасно з ним. Далі проїде зелений автомобіль, а останнім — червоний пікап з другорядної дороги.

Раніше ми пропонували розібратися, кому дозволяє проїхати перехрестя регулювальник. Також давали задачу на правила, без знань яких на дорогу краще не виїжджати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі