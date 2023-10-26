Тест по ПДД — кто из четырех авто последний в очереди на перекрестке

Кого должен пропустить полицейский автомобиль? Рисунок "За! Правилами".

Тема, которую должны знать все без исключения водители, особенно, если они работают в полиции. Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой — последним.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый и красный автомобили — первые, полицейский — последний. Желтый — первый, зеленый — последний. Полицейский и желтый — первые, красный — последний. Полицейский — первый, зеленый — последний. Желтый — первый, красный — последний. Зеленый — первый, желтый — последний.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали четыре автомобиля. Желтый поворачивает направо, зеленый — налево, а красный и полицейский автомобили проезжают прямо.

Перекресток не оборудован светофорами и на нем нет никакого знака. Такие перекрестки считаются нерегулируемыми с равнозначными дорогами.

Но на рисунке не все дороги равнозначны — водитель красного пикапа выезжает с грунтовой дороги на асфальтированную.

Согласно ПДД грунтовая дорога второстепенна относительно дороги с покрытием. Следовательно, водитель красного пикапа должен пропустить всех и однозначно проедет последним.

Все остальные автомобили находятся на равнозначных дорогах, поэтому должны разъехаться по п. 16.12 ПДД, который больше известен как правило помехи справа.

Итак, первым проедет водитель желтой машины, так как у него помехи справа нет. После этого помеха с правой стороны исчезнет у водителя зеленой машины, и он проедет вторым. А уже потом проедет водитель полицейской машины. Последним, как мы уже знаем, двинется водитель красного пикапа.

Правильный ответ №5

Рассмотрим вариант задачи, если бы полицейский автомобиль двигался с включенным маячком и звуковым сигналом.

В таком случае полицейский должен проехать первым. Поскольку траектория движения водителя желтого автомобиля не пересекается с полицейским, то он может двинуться одновременно с ним. Далее проедет зеленый автомобиль, а последним — красный пикап со второстепенной дороги.

Ранее мы предлагали разобраться, кому позволяет проехать перекресток регулировщик. Также давали задачу на правила, без знаний которых на дорогу лучше не выезжать.