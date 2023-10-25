Тест з ПДР — як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах
Розплутати цю ситуацію може лише досвідчений водій. Який автомобіль порушить правила, проїхавши в запланованому напрямку.
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій червоного автомобіля.
- Лише водій синього.
- Обидва порушать правила.
- Обидва не порушать правила.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали два автомобілі. Водій синього має намір проїхати прямо, а водій червоного — повернути ліворуч. Питання полягає у тому, чи правильні смуги для продовження руху обрали водії.
Дорожня розмітка дозволяє водієві синього автомобіля проїхати прямо та повернути, в той час, як знак дозволяє лише поворот праворуч з цієї смуги.
Водієві ж червоного авто повернути ліворуч дозволяє як розмітка, так і знак. Очевидно, що водій червоного авто правил точно не порушить.
Як же бути з водієм синього автомобіля? Чим він має керуватися в зображеній ситуації — розміткою чи знаками?
Читаємо п. 8.2 ПДР:
"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".
Проїхавши прямо, водій синього авто не виконає вимогу знаку і порушить правила.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.
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