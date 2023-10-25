Тест з ПДР — як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах

Хто порушує ПДР? Малюнок: "За! Правилами".

Розплутати цю ситуацію може лише досвідчений водій. Який автомобіль порушить правила, проїхавши в запланованому напрямку.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише водій червоного автомобіля. Лише водій синього. Обидва порушать правила. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Водій синього має намір проїхати прямо, а водій червоного — повернути ліворуч. Питання полягає у тому, чи правильні смуги для продовження руху обрали водії.

Дорожня розмітка дозволяє водієві синього автомобіля проїхати прямо та повернути, в той час, як знак дозволяє лише поворот праворуч з цієї смуги.

Водієві ж червоного авто повернути ліворуч дозволяє як розмітка, так і знак. Очевидно, що водій червоного авто правил точно не порушить.

Як же бути з водієм синього автомобіля? Чим він має керуватися в зображеній ситуації — розміткою чи знаками?

Читаємо п. 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Проїхавши прямо, водій синього авто не виконає вимогу знаку і порушить правила.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.