Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах arrow

Тест з ПДР — як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах

25 жовтня 2023 20:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР — як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах
Хто порушує ПДР? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Розплутати цю ситуацію може лише досвідчений водій. Який автомобіль порушить правила, проїхавши в запланованому напрямку.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Лише водій червоного автомобіля.
  2. Лише водій синього.
  3. Обидва порушать правила.
  4. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Водій синього має намір проїхати прямо, а водій червоного — повернути ліворуч. Питання полягає у тому, чи правильні смуги для продовження руху обрали водії.

Дорожня розмітка дозволяє водієві синього автомобіля проїхати прямо та повернути, в той час, як знак дозволяє лише поворот праворуч з цієї смуги.

Водієві ж червоного авто повернути ліворуч дозволяє як розмітка, так і знак. Очевидно, що водій червоного авто правил точно не порушить.

Як же бути з водієм синього автомобіля? Чим він має керуватися в зображеній ситуації — розміткою чи знаками?

Читаємо п. 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Проїхавши прямо, водій синього авто не виконає вимогу знаку і порушить правила.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі