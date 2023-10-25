Тест по ПДД — как выйти из запутанной ситуации на дорожных полосах
Распутать эту ситуацию может только опытный водитель. Какой автомобиль нарушит правила, проехав в запланированном направлении.
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель красного автомобиля.
- Только водитель синего.
- Оба нарушат правила.
- Оба не нарушат правила.
Разбор задачи
К перекрестку подъехали два автомобиля. Водитель синего намерен проехать прямо, а водитель красного — повернуть налево. Вопрос состоит в том, правильные ли полосы для продолжения движения выбрали водители.
Дорожная разметка позволяет водителю синего автомобиля проехать прямо и повернуть, в то время как знак позволяет только поворот справа от этой полосы.
Водителю же красного авто повернуть налево позволяет как разметка, так и знак. Очевидно, что водитель красного авто правил точно не нарушит.
Как быть с водителем синего автомобиля? Чем он должен руководствоваться в изображенной ситуации — разметкой или знаками?
Читаем п. 8.2 ПДД:
"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".
Проехав прямо, водитель синего авто не выполнит требование знака и нарушит правила.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.
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