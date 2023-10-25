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Тест по ПДД — как выйти из запутанной ситуации на дорожных полосах

25 октября 2023 20:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД — как выйти из запутанной ситуации на дорожных полосах
Кто нарушает ПДД? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Распутать эту ситуацию может только опытный водитель. Какой автомобиль нарушит правила, проехав в запланированном направлении.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель красного автомобиля.
  2. Только водитель синего.
  3. Оба нарушат правила.
  4. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали два автомобиля. Водитель синего намерен проехать прямо, а водитель красного — повернуть налево. Вопрос состоит в том, правильные ли полосы для продолжения движения выбрали водители.

Дорожная разметка позволяет водителю синего автомобиля проехать прямо и повернуть, в то время как знак позволяет только поворот справа от этой полосы.

Водителю же красного авто повернуть налево позволяет как разметка, так и знак. Очевидно, что водитель красного авто правил точно не нарушит.

Как быть с водителем синего автомобиля? Чем он должен руководствоваться в изображенной ситуации — разметкой или знаками?

Читаем п. 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Проехав прямо, водитель синего авто не выполнит требование знака и нарушит правила.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.

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