Тест з ПДР: чи можна підібрати пасажирку на забороненій смузі

Можна зупинитися? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Чи дозволяється водію червоного авто зупинитися у зображеному місці, щоб підібрати пасажирку?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Забороняється.

Розбір задачі

Червоний автомобіль має намір зупинитися для посадки пасажирки. На цій ділянці дороги бачимо знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних" та відповідну дорожню розмітку.

Тобто водій збирається зупинитися на смузі для руху маршрутних транспортних засобів. Читаємо п. 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Але видно, що ця смуга відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки. В таких випадках читаємо п. 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Отож, водій має повне право зупинитися у зображеному місці для того, щоб підібрати пасажирку.

Правильна відповідь №1

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