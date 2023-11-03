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Тест з ПДР — чи правий водій, який заощаджує на місці для паркування

3 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: чи правий водій, який заощаджує на місці для паркування
Чи порушує правила водій синього авто? Малюнок: "Україна за кермом"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на правила паркування. Чи дозволено синьому автомобілю стояти перед шлагбаумом?

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо він не створює перешкод проїзду через арку.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля вирішив зекономити та поставив свій автомобіль поруч з зоною паркування навпроти арки виїзду. Чи має право він там знаходитися?

Читаємо п. 15.10 ПДР:

Стоянка забороняється:

  • "у місцях, де заборонена зупинка;
  • на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
  • на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
  • ближче 50 м від залізничних переїздів;
  • поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менш як 100 м хоча б в одному напрямку руху;
  • у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
  • ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
  • на газонах".

Чи створює синє авто перешкоди для руху іншим транспортним засобам? Ймовірно, ні. На малюнку ми бачимо, що для в'їзду та виїзду з арки залишається 4 метри.

То водій синього авто нічого не порушує? Ні. Зверніть увагу, що його авто перекрило напрямок руху по тротуару, а отже він буде перешкоджати пішоходам.

Правильна відповідь №3

Водієві синього авто загрожує штраф у розмірі 340 грн за ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.

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