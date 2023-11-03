Тест з ПДР — чи правий водій, який заощаджує на місці для паркування
Задача на правила паркування. Чи дозволено синьому автомобілю стояти перед шлагбаумом?
Про це написала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо він не створює перешкод проїзду через арку.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля вирішив зекономити та поставив свій автомобіль поруч з зоною паркування навпроти арки виїзду. Чи має право він там знаходитися?
Читаємо п. 15.10 ПДР:
Стоянка забороняється:
- "у місцях, де заборонена зупинка;
- на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
- на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
- ближче 50 м від залізничних переїздів;
- поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менш як 100 м хоча б в одному напрямку руху;
- у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
- ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
- на газонах".
Чи створює синє авто перешкоди для руху іншим транспортним засобам? Ймовірно, ні. На малюнку ми бачимо, що для в'їзду та виїзду з арки залишається 4 метри.
То водій синього авто нічого не порушує? Ні. Зверніть увагу, що його авто перекрило напрямок руху по тротуару, а отже він буде перешкоджати пішоходам.
Правильна відповідь №3
Водієві синього авто загрожує штраф у розмірі 340 грн за ч. 1 ст. 122 КУпАП.
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