Тест з ПДР: чи правий водій, який заощаджує на місці для паркування

Чи порушує правила водій синього авто? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на правила паркування. Чи дозволено синьому автомобілю стояти перед шлагбаумом?

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо він не створює перешкод проїзду через арку. Заборонено.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля вирішив зекономити та поставив свій автомобіль поруч з зоною паркування навпроти арки виїзду. Чи має право він там знаходитися?

Читаємо п. 15.10 ПДР:

Стоянка забороняється:

"у місцях, де заборонена зупинка;

на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);

на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;

ближче 50 м від залізничних переїздів;

поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менш як 100 м хоча б в одному напрямку руху;

у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;

на газонах".

Чи створює синє авто перешкоди для руху іншим транспортним засобам? Ймовірно, ні. На малюнку ми бачимо, що для в'їзду та виїзду з арки залишається 4 метри.

То водій синього авто нічого не порушує? Ні. Зверніть увагу, що його авто перекрило напрямок руху по тротуару, а отже він буде перешкоджати пішоходам.

Правильна відповідь №3

Водієві синього авто загрожує штраф у розмірі 340 грн за ч. 1 ст. 122 КУпАП.

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