Тест по ПДД: прав ли водитель, который экономит на месте для парковки

Нарушает ли правила водитель синего авто? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на правилах парковки. Разрешено ли синему автомобилю стоять перед шлагбаумом?

Об этом написала "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если он не создает помех проезду через арку. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля решил сэкономить и поставил свой автомобиль рядом с зоной парковки напротив арки выезда. Вправе ли он там находиться?

Читаем п. 15.10 ПДД:

Стоянка запрещается:

"в местах, где запрещена остановка;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

ближе 50 м от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

на газонах".

Создает ли синий автомобиль препятствия для движения другим транспортным средствам? Вероятно, нет. На рисунке мы видим, что для въезда и выезда из арки остается 4 метра.

Так водитель синего авто ничего не нарушает? Нет. Обратите внимание, что его авто перекрыло направление движения по тротуару, а значит, он будет препятствовать пешеходам.

Правильный ответ №3

Водителю синего автомобиля грозит штраф в размере 340 грн по ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.