Тест по ПДД — прав ли водитель, который экономит на месте для парковки
Задача на правилах парковки. Разрешено ли синему автомобилю стоять перед шлагбаумом?
Об этом написала "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если он не создает помех проезду через арку.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля решил сэкономить и поставил свой автомобиль рядом с зоной парковки напротив арки выезда. Вправе ли он там находиться?
Читаем п. 15.10 ПДД:
Стоянка запрещается:
- "в местах, где запрещена остановка;
- на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
- на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;
- ближе 50 м от железнодорожных переездов;
- вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
- в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
- ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;
- на газонах".
Создает ли синий автомобиль препятствия для движения другим транспортным средствам? Вероятно, нет. На рисунке мы видим, что для въезда и выезда из арки остается 4 метра.
Так водитель синего авто ничего не нарушает? Нет. Обратите внимание, что его авто перекрыло направление движения по тротуару, а значит, он будет препятствовать пешеходам.
Правильный ответ №3
Водителю синего автомобиля грозит штраф в размере 340 грн по ч. 1 ст. 122 КУоАП.
Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.
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