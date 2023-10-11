Задача по ПДД: где остановиться, чтобы вашу машину не забрал эвакуатор

Где разрешена остановка? Рисунок: "За! Правилами".

Тема остановки и стоянки достаточно болезненна, особенно для жителей городов. В каком из предложенных мест водитель красного автомобиля может остановиться без нарушения правил?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только в месте Б. Лишь в месте А. В местах А и В. Только в месте В. В местах Б и В. Все указанные места запрещены для остановки.

Разбор задачи

Есть участок дороги и красный автомобиль на ней. Водителю предлагаются три места для остановки. В первую очередь обратим внимание на знак 3.34 "Остановка запрещена".

Что значит этот знак, понятно. Но следует уточнить, что зона действия этого знака начинается от места его установления и до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков — до конца населенного пункта.

Значит остановиться на месте А, то есть до знака можно. Чего не скажешь о месте Б, которое находится за знаком.

Следует добавить, что требования знака распространяются только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Значит, этот знак не запрещает остановиться в месте В.

Не запрещает остановку В также знак 5.5 "Дорога с односторонним движением", так как на таких дорогах разрешается останавливаться как с правой, так и с левой стороны дороги.

Следовательно, среди трех предложенных мест остановки запрещен только вариант Б.

Правильный ответ №3

Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.