Задача по ПДД: где остановиться, чтобы вашу машину не забрал эвакуатор
Тема остановки и стоянки достаточно болезненна, особенно для жителей городов. В каком из предложенных мест водитель красного автомобиля может остановиться без нарушения правил?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только в месте Б.
- Лишь в месте А.
- В местах А и В.
- Только в месте В.
- В местах Б и В.
- Все указанные места запрещены для остановки.
Разбор задачи
Есть участок дороги и красный автомобиль на ней. Водителю предлагаются три места для остановки. В первую очередь обратим внимание на знак 3.34 "Остановка запрещена".
Что значит этот знак, понятно. Но следует уточнить, что зона действия этого знака начинается от места его установления и до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков — до конца населенного пункта.
Значит остановиться на месте А, то есть до знака можно. Чего не скажешь о месте Б, которое находится за знаком.
Следует добавить, что требования знака распространяются только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Значит, этот знак не запрещает остановиться в месте В.
Не запрещает остановку В также знак 5.5 "Дорога с односторонним движением", так как на таких дорогах разрешается останавливаться как с правой, так и с левой стороны дороги.
Следовательно, среди трех предложенных мест остановки запрещен только вариант Б.
Правильный ответ №3
Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.