Задача з ПДР: де зупинитися, щоб вашу машину не забрав евакуатор

Де дозволена зупинка? Малюнок: "За! Правилами".

Тема зупинка та стоянки досить болісна, особливо для мешканців міст. В якому з запропонованих місць водій червоного авто може зупинитися без порушення правил?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Лише в місці Б. Лише в місці А. В місцях А та В. Лише в місці В. В місцях Б та В. Усі показані місця заборонені для зупинки.

Розбір задачі

Маємо ділянку дороги та червоний автомобіль на ній. Водієві пропонуються три місця для зупинки. В першу чергу звернемо увагу на знак 3.34 "Зупинку заборонено".

Що означає цей знак, зрозуміло. Але варто уточнити, що зона дії цього знаку починається від місця його встановлення й до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть — до кінця населеного пункту.

Значить зупинитися на місці А, тобто до знаку можна. Чого не скажеш про місце Б, яке знаходиться за знаком.

Варто додати, що вимоги знаку поширюються лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Значить цей знак не забороняє зупинитися у місці В.

Не забороняє зупинку В також знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом", позаяк на таких дорогах дозволяється зупинятися як з правого, так й з лівого боку дороги.

Отже, серед трьох запропонованих місць зупинки забороненим є лише варіант Б.

Правильна відповідь №3

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.