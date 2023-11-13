Тест по ПДД: где нарушитель правил, на путепроводе или под ним

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами"

Полезная задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля разворачивается под путепроводом, а водитель красного пытается ехать задним ходом на путепроводе.

Начнем с действий водителя красного автомобиля. Читаем п. 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Таким образом, водитель красной машины точно нарушает правила.

Водитель синего автомобиля начал разворот под тем же путепроводом. Читаем п. 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Следовательно, водители синего и красного автомобилей нарушают правила.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по теме начало движения и изменение его направления здесь и здесь.