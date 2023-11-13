Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД — где нарушитель правил, на путепроводе или под ним arrow

Тест по ПДД — где нарушитель правил, на путепроводе или под ним

13 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: где нарушитель правил, на путепроводе или под ним
Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Полезная задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля разворачивается под путепроводом, а водитель красного пытается ехать задним ходом на путепроводе.

Начнем с действий водителя красного автомобиля. Читаем п. 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Таким образом, водитель красной машины точно нарушает правила.

Водитель синего автомобиля начал разворот под тем же путепроводом. Читаем п. 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в туннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Следовательно, водители синего и красного автомобилей нарушают правила.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по теме начало движения и изменение его направления здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме