Тест по ПДД — где нарушитель правил, на путепроводе или под ним
Полезная задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба нарушают правила.
- Оба не нарушают правила.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля разворачивается под путепроводом, а водитель красного пытается ехать задним ходом на путепроводе.
Начнем с действий водителя красного автомобиля. Читаем п. 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Таким образом, водитель красной машины точно нарушает правила.
Водитель синего автомобиля начал разворот под тем же путепроводом. Читаем п. 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в туннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".
Следовательно, водители синего и красного автомобилей нарушают правила.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали задачи по теме начало движения и изменение его направления здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!