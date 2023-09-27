Задача с ПДД для грамотных водителей: какие направления движения разрешены

Куда можно проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача не такая легкая, как кажется на первый взгляд. Ответьте на вопрос, по каким направлениям может проехать водитель синего авто?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

По всем направлениям, кроме Г По В и Г По всем, кроме А По Б и Г Только по Г Все направления разрешены

Разбор задачи

Водитель подъехал к перекрестку и имеет четыре варианта продолжения движения.

Направление А. Никакие знаки не запрещают поворот в этой ситуации, но водитель находится в крайней левой полосе, не подходящей для поворота направо.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части".

Следовательно, направление А для водителя синего авто закрыто.

Направление Б. Прежде всего, обратим внимание на знаки 3.1 "Движение запрещено" и 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Вместе знаки можно прочитать как: движение запрещено через 800 метров. То есть водитель вроде бы может проехать еще 800 м прямо. Но он находится в крайней левой полосе.

Читаем п. 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Следовательно, направление Б для водителя синего авто также закрыто, ведь оно против правил двигается в крайней левой полосе.

Направления В и Г. Обращаем внимание на знак 5.29 "Место для разворота".

Этот знак указывает на место, где можно совершить разворот. Несмотря на то, что этот знак является информационно-указательным, он обладает и запретительными свойствами. А именно — не позволяет поворот налево.

Таким образом, в ситуации на рисунке мы имеем лишь одно разрешенное направление движения — Г.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали тест ПДД с подвохом: может ли грузовик опередить автобус. Также решали задачу, когда водитель должен поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади.