Задача с ПДД для грамотных водителей: какие направления движения разрешены

Задача по ПДД для грамотных водителей: какие направления движения разрешены
Задача не такая легкая, как кажется на первый взгляд. Ответьте на вопрос, по каким направлениям может проехать водитель синего авто?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- По всем направлениям, кроме Г
- По В и Г
- По всем, кроме А
- По Б и Г
- Только по Г
- Все направления разрешены
Разбор задачи
Водитель подъехал к перекрестку и имеет четыре варианта продолжения движения.
Направление А. Никакие знаки не запрещают поворот в этой ситуации, но водитель находится в крайней левой полосе, не подходящей для поворота направо.
Читаем п. 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части".
Следовательно, направление А для водителя синего авто закрыто.
Направление Б. Прежде всего, обратим внимание на знаки 3.1 "Движение запрещено" и 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Вместе знаки можно прочитать как: движение запрещено через 800 метров. То есть водитель вроде бы может проехать еще 800 м прямо. Но он находится в крайней левой полосе.
Читаем п. 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".
Следовательно, направление Б для водителя синего авто также закрыто, ведь оно против правил двигается в крайней левой полосе.
Направления В и Г. Обращаем внимание на знак 5.29 "Место для разворота".
Этот знак указывает на место, где можно совершить разворот. Несмотря на то, что этот знак является информационно-указательным, он обладает и запретительными свойствами. А именно — не позволяет поворот налево.
Таким образом, в ситуации на рисунке мы имеем лишь одно разрешенное направление движения — Г.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали тест ПДД с подвохом: может ли грузовик опередить автобус. Также решали задачу, когда водитель должен поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади.