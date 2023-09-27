Задача з ПДР для грамотних водіїв: які напрямки руху дозволені
Задача не така легка, як здається на перший погляд. Дайте відповідь на запитання, за якими напрямками може проїхати водій синього авто?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За всіма напрямками, окрім Г
- За В та Г
- За всіма, окрім А
- За Б та Г
- Лише за Г
- Усі напрямки дозволені
Розбір задачі
Водій під'їхав до перехрестя й має чотири варіанти продовження руху.
Напрямок А. Жодні знаки не забороняють поворот в цій ситуації, але водій знаходиться у крайній лівій смузі, що не підходить для повороту праворуч.
Читаємо п. 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині".
Отже, напрямок А для водія синього авто закритий.
Напрямок Б. Насамперед звернемо увагу на знаки 3.1 "Рух заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта".
Разом знаки можна прочитати як: рух заборонено через 800 метрів. Тобто водій начебто може проїхати ще 800 м прямо. Але він знаходиться у крайній лівій смузі.
Читаємо п. 11.2 ПДР:
"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".
Отже, напрямок Б для водія синього авто також закритий, адже він проти правил рухається у крайній лівій смузі.
Напрямки В та Г. Звертаємо увагу на знак 5.29 "Місце для розвороту".
Цей знак вказує на місце, де можна зробити розворот. Попри те, що цей знак є інформаційно-вказівним, він має й заборонні властивості. А саме — не дозволяє поворот ліворуч.
Таким чином у ситуації на малюнку ми маємо лише один дозволений напрямок руху — Г.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували тест ПДР з каверзою: чи може вантажівка випередити автобус. Також розв'язували задачу, коли водій повинен повертати праворуч, щоб пропустити авто ззаду.