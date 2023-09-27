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Задача з ПДР для грамотних водіїв: які напрямки руху дозволені

27 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР для грамотних водіїв: які напрямки руху дозволені
Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача не така легка, як здається на перший погляд. Дайте відповідь на запитання, за якими напрямками може проїхати водій синього авто?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За всіма напрямками, окрім Г
  2. За В та Г
  3. За всіма, окрім А
  4. За Б та Г
  5. Лише за Г
  6. Усі напрямки дозволені

Розбір задачі

Водій під'їхав до перехрестя й має чотири варіанти продовження руху.

Напрямок А. Жодні знаки не забороняють поворот в цій ситуації, але водій знаходиться у крайній лівій смузі, що не підходить для повороту праворуч.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині".

Отже, напрямок А для водія синього авто закритий.

Напрямок Б. Насамперед звернемо увагу на знаки 3.1 "Рух заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Разом знаки можна прочитати як: рух заборонено через 800 метрів. Тобто водій начебто може проїхати ще 800 м прямо. Але він знаходиться у крайній лівій смузі.

Читаємо п. 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Отже, напрямок Б для водія синього авто також закритий, адже він проти правил рухається у крайній лівій смузі.

Напрямки В та Г. Звертаємо увагу на знак 5.29 "Місце для розвороту".

Цей знак вказує на місце, де можна зробити розворот. Попри те, що цей знак є інформаційно-вказівним, він має й заборонні властивості. А саме — не дозволяє поворот ліворуч.

Таким чином у ситуації на малюнку ми маємо лише один дозволений напрямок руху — Г.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували тест ПДР з каверзою: чи може вантажівка випередити автобус. Також розв'язували задачу, коли водій повинен повертати праворуч, щоб пропустити авто ззаду.

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