Тест з ПДР — де порушник правил, на шляхопроводі чи під ним
Корисна задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обоє порушують правила.
- Обоє не порушують правила.
Розбір задачі
Водій синього авто розвертається під шляхопроводом, а водій червоного намагається їхати заднім ходом на шляхопроводі.
Розпочнемо з дій водія червоного автомобіля. Читаємо п. 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Таким чином водій червоної машини точно порушує правила.
Водій синього автомобіля почав розворот під тим самим шляхопроводом. Читаємо п. 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- у тунелях;
- за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".
Отже, водії синього та червоного автомобілів порушують правила.
Правильна відповідь №3
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