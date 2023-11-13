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Тест з ПДР — де порушник правил, на шляхопроводі чи під ним

13 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: де порушник правил, на шляхопроводі чи під ним
Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Корисна задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обоє порушують правила.
  4. Обоє не порушують правила.

Розбір задачі

Водій синього авто розвертається під шляхопроводом, а водій червоного намагається їхати заднім ходом на шляхопроводі.

Розпочнемо з дій водія червоного автомобіля. Читаємо п. 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Таким чином водій червоної машини точно порушує правила.

Водій синього автомобіля почав розворот під тим самим шляхопроводом. Читаємо п. 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Отже, водії синього та червоного автомобілів порушують правила.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з теми початок руху та зміна його напрямку тут і тут.

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