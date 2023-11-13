Тест з ПДР: де порушник правил, на шляхопроводі чи під ним

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами"

Корисна задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обоє порушують правила. Обоє не порушують правила.

Розбір задачі

Водій синього авто розвертається під шляхопроводом, а водій червоного намагається їхати заднім ходом на шляхопроводі.

Розпочнемо з дій водія червоного автомобіля. Читаємо п. 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Таким чином водій червоної машини точно порушує правила.

Водій синього автомобіля почав розворот під тим самим шляхопроводом. Читаємо п. 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Отже, водії синього та червоного автомобілів порушують правила.

Правильна відповідь №3

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