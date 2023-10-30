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Тест по ПДД — где следует включить указатель поворота, чтобы избежать аварии

30 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД – где следует включить указатель поворота, чтобы избежать аварии
Когда лучше включить поворот? Рисунок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме о предупредительных сигналах. В каком месте водителю красного автомобиля уместнее включить указатель поворота?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. В точке "А".
  2. В точке "Б".
  3. Оба места подходят одинаково.

Разбор задачи

На участке дороги водитель красного автомобиля намерен повернуть направо. Водитель синего авто также намерен повернуть направо, выезжая из жилой зоны. Этот водитель уже включил соответствующий указатель поворота.

А где его нужно включить водителю красного автомобиля?

Напоминаем, запрещается включать сигнал поворота, если он может быть неясен для других участников дорожного движения, или может ввести их в заблуждение.

Таким образом, если водитель красного авто включит указатель поворота в точке "А", то может ввести в заблуждение водителя синего, поскольку он может подумать, что красное авто поворачивает направо в жилую зону. А в таком случае их траектории не пересекаются и водитель синего автомобиля может спокойно выезжать на дорогу, не подозревая, что водитель красной машины продолжает движение прямо. Так может произойти даже аварийная ситуация.

Поэтому уместнее будет включить указатель поворота в точке "Б", ведь это будет гораздо безопаснее. Хотя, понятно, что даже если бы водитель красного автомобиля включил указатель в точке "А", то водителю синего стоило бы не спешить, а дождаться его проезда. В конце концов, по главной дороге едет красный автомобиль.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали выяснить, кто из четырех автомобилей последний в очереди на перекрестке. Также задавали вопрос, как выйти из запутанной ситуации на дорожных полосах.

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