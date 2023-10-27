Тест по ПДД — кто пропустит велосипедиста на перекрестке

Кто кого должен пропустить? Рисунок "За! Правилами".

Тема, без знаний которой на дорогу выезжать категорически запрещена. Кто проедет перекресток первым, а кто — последним?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный автомобиль первый, последний велосипедист. Желтый первый, красный последний. Велосипедист первый, красный последний. Красный первый, желтый последний. Желтый первый, велосипедист последний. Велосипедист первый, желтый последний.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три транспортных средства. Велосипедист и водитель желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель красного проезжает прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, то есть является нерегулируемым. Но здесь есть знаки приоритета, которые помогут построить порядок разъезда.

Сразу стоит отметить, что велосипедист не должен уступать автомобилям только потому, что он велосипедист.

Более того, перед красным автомобилем мы видим знак 2:1 "Дать дорогу", который говорит, что на главной дороге находится именно велосипедист. А значит, он имеет преимущество перед водителями авто, которые находятся на второстепенной дороге.

Таким образом, велосипедист едет первым.

А кто же проедет вторым? Читаем п. 16.13. ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или справа".

Таким образом, преимущество имеет водитель красного автомобиля, поскольку он находится на равнозначной с желтым дорогой и проезжает прямо, в то время как другой водитель поворачивает налево.

Итак, первым перекресток проедет велосипедист, а последним водитель желтого авто.

Правильный ответ №6

Раньше мы рассказывали, кто неправильно расположился на дороге и нарушает правила. Также давали задачу о встречном разъезде на сложном участке дороги.