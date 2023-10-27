Тест з ПДР — хто пропустить велосипедиста на перехресті

Хто кого має пропустити? Малюнок "За! Правилами".

Тема, без знань якої на дорогу виїжджати категорично заборонено. Хто проїде перехрестя першим, а хто — останнім?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль перший, велосипедист останній. Жовтий перший, червоний останній. Велосипедист перший, червоний останній. Червоний перший, жовтий останній. Жовтий перший, велосипедист останній. Велосипедист перший, жовтий останній.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Велосипедист та водій жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій червоного проїжджає прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, тобто є нерегульованим. Але тут є знаки пріоритету, які допоможуть побудувати порядок роз'їзду.

Одразу варто наголосити, що велосипедист не має поступатися автомобілям лише через те, що він велосипедист.

Щобільше, перед червоним автомобілем ми бачимо знак 2:1 "Дати дорогу", який говорить, що на головній дорозі знаходиться саме велосипедист, а отже, має перевагу перед водіями авто, які знаходяться на другорядній.

Таким чином, велосипедист їде першим.

А хто ж проїде другим? Читаємо п. 16.13. ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, перевагу має водій червоного автомобіля, позаяк він знаходиться на рівнозначній з жовтим дорозі та проїжджає прямо в той час, як інший водій повертає ліворуч.

Отже, першим перехрестя проїде велосипедист, а останнім — водій жовтого авто.

Правильна відповідь №6

Раніше ми розповідали, хто неправильно розташувався на дорозі та порушує правила. Також давали задачу про зустрічний роз'їзд на складній ділянці дороги.