Тест з ПДР — хто пропустить велосипедиста на перехресті
Тема, без знань якої на дорогу виїжджати категорично заборонено. Хто проїде перехрестя першим, а хто — останнім?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль перший, велосипедист останній.
- Жовтий перший, червоний останній.
- Велосипедист перший, червоний останній.
- Червоний перший, жовтий останній.
- Жовтий перший, велосипедист останній.
- Велосипедист перший, жовтий останній.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Велосипедист та водій жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій червоного проїжджає прямо.
Перехрестя не обладнане світлофорами, тобто є нерегульованим. Але тут є знаки пріоритету, які допоможуть побудувати порядок роз'їзду.
Одразу варто наголосити, що велосипедист не має поступатися автомобілям лише через те, що він велосипедист.
Щобільше, перед червоним автомобілем ми бачимо знак 2:1 "Дати дорогу", який говорить, що на головній дорозі знаходиться саме велосипедист, а отже, має перевагу перед водіями авто, які знаходяться на другорядній.
Таким чином, велосипедист їде першим.
А хто ж проїде другим? Читаємо п. 16.13. ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Таким чином, перевагу має водій червоного автомобіля, позаяк він знаходиться на рівнозначній з жовтим дорозі та проїжджає прямо в той час, як інший водій повертає ліворуч.
Отже, першим перехрестя проїде велосипедист, а останнім — водій жовтого авто.
Правильна відповідь №6
Раніше ми розповідали, хто неправильно розташувався на дорозі та порушує правила. Також давали задачу про зустрічний роз'їзд на складній ділянці дороги.
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