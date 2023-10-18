Тест з ПДР: хто неправильно розташувався на дорозі та порушує правила

Хто не порушує ПДР? Малюнок: "За! Правилами"

Спробуйте розв'язати задачу з розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля не порушує правила в зображеній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише водій червоного автомобіля. Лише водій синього. Лише водій червоного. Водії червоного та синього. Водії жовтого та синього. Ніхто не порушує.

Розбір задачі

Бачимо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Водій синього їде прямо, а водії жовтого та червоного мають намір повернути ліворуч. Хто ж з них порушить правила?

Одразу про найочевидніше — водій синього авто правил не порушить, позаяк він спокійно їде у незабороненому напрямку прямо.

Питання, хто з водіїв, які збираються повернути ліворуч, зробить це правильно, а хто порушить правила?

Водій червоного авто для повороту ліворуч виїхав на трамвайну колію попутного напрямку, а водій жовтого зайняв крайню ліву смугу. Поворот з трамвайних колій робити можна, але все залежить від обставин.

Читаємо п. 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

А в нашій ситуації такі знаки є!

Згідно зі знаками, поворот ліворуч треба виконувати з крайнього лівого положення, як це робить водій жовтої машини. Отже, не порушують правила жовте та синє авто, а водій червоного знаходиться під загрозою штрафу.

Правильна відповідь № 5

Раніше ми пропонували задачу про порядок роз'їзду трамвая та двох авто на перехресті. Також давали складну задачу з аварійною ситуацією на перехресті.