Тест з ПДР: хто неправильно розташувався на дорозі та порушує правила
Спробуйте розв'язати задачу з розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля не порушує правила в зображеній ситуації?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій червоного автомобіля.
- Лише водій синього.
- Лише водій червоного.
- Водії червоного та синього.
- Водії жовтого та синього.
- Ніхто не порушує.
Розбір задачі
Бачимо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Водій синього їде прямо, а водії жовтого та червоного мають намір повернути ліворуч. Хто ж з них порушить правила?
Одразу про найочевидніше — водій синього авто правил не порушить, позаяк він спокійно їде у незабороненому напрямку прямо.
Питання, хто з водіїв, які збираються повернути ліворуч, зробить це правильно, а хто порушить правила?
Водій червоного авто для повороту ліворуч виїхав на трамвайну колію попутного напрямку, а водій жовтого зайняв крайню ліву смугу. Поворот з трамвайних колій робити можна, але все залежить від обставин.
Читаємо п. 11.8 ПДР:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".
А в нашій ситуації такі знаки є!
Згідно зі знаками, поворот ліворуч треба виконувати з крайнього лівого положення, як це робить водій жовтої машини. Отже, не порушують правила жовте та синє авто, а водій червоного знаходиться під загрозою штрафу.
Правильна відповідь № 5
Раніше ми пропонували задачу про порядок роз'їзду трамвая та двох авто на перехресті. Також давали складну задачу з аварійною ситуацією на перехресті.
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