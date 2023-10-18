Тест по ПДД: кто неправильно расположился на дороге и нарушает правила

Кто не нарушает ПДД? Рисунок: "За! Правилами"

Попытайтесь решить задачу по расположению транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля не нарушает правила в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель красного автомобиля. Только водитель синего. Только водитель красного. Водители красного и синего. Водители желтого и синего. Никто не нарушает.

Разбор задачи

Видим перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Водитель синего едет прямо, а водители желтого и красного намерены повернуть налево. Кто же из них нарушит правила?

Сразу о самом очевидном — водитель синего авто правил не нарушит, поскольку он спокойно едет в незапрещенном направлении прямо.

Вопрос, кто из водителей, которые собираются повернуть налево, сделает это правильно, а кто нарушит правила?

Водитель красного авто для поворота налево выехал на трамвайный путь попутного направления, а водитель желтого занял крайнюю левую полосу. Поворот с трамвайных путей делать можно, но все зависит от обстоятельств.

Читаем п. 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

А в нашей ситуации такие знаки есть!

Согласно знакам, поворот налево нужно выполнять из крайнего левого положения, как это делает водитель желтой машины. Следовательно, не нарушают правила желтый и синий автомобили, а водитель красного находится под угрозой штрафа.

Правильный ответ № 5

Ранее мы предлагали задачу о порядке разъезда трамвая и двух автомобилей на перекрестке. Также давали сложную задачу с аварийной ситуацией на перекрестке.