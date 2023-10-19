Тест з ПДР: зустрічний роз'їзд на складній ділянці дороги

Хто має поступитися дорогою? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми зустрічного роз'їзду. Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в ситуації, яка показана на картинці?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії мають роз'їхатися за спільною домовленістю.

В останньому варіанті йдеться про те, що хтось з водіїв подасть іншому світловий, звуковий чи сигнал рукою про те, що він поступиться дорогою.

Розбір задачі

На вузькій ділянці дороги зустрічний роз'їзд утруднений через каміння. До цієї ділянки під'їхали два автомобілі, й потрібно з'ясувати, водій якого з них має поступитися дорогою.

Насамперед впадає в око, що перешкода знаходиться на смузі, по якій рухається синій автомобіль. Зазвичай в таких ситуаціях поступитися дорогою має водій автомобіля, на смузі якого знаходиться перешкода, але наразі не все так просто.

Зверніть увагу на знак 1.6 "Крутий підйом".

Звернемося до п. 13.4 ПДР

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу.

На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск".

На спуск рухається саме водій червоного автомобіля. Отже, саме він зобов'язаний дати дорогу водієві синього авто в цій ситуації.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.