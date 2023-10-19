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Тест по ПДД: встречный разъезд на сложном участке дороги

19 октября 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: встречный разъезд на сложном участке дороги
Кто должен уступить дорогу? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме встречного разъезда. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в ситуации, показанной на картинке?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Водители должны разъехаться по общей договоренности.

В последнем варианте имеется в виду, что кто-то из водителей подаст другому световой, звуковой или сигнал рукой о том, что он уступит дорогу.

Разбор задачи

На узком участке дороги встречный разъезд затруднен из-за камней. К этому участку подъехали два автомобиля, и нужно выяснить, водитель какого из них должен уступить дорогу.

Прежде всего бросается в глаза, что препятствие находится на полосе, по которой двигается синий автомобиль. Обычно в таких ситуациях уступить дорогу должен водитель автомобиля, на полосе которого находится препятствие, но не все так просто.

Обратите внимание на знак 1.6 "Крутой подъем".

Обратимся к п. 13.4 ПДД

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты управляемого им транспортного средства, мешают встречному движению, должен дать дорогу.

На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск" при наличии препятствия дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства.

На спуск двигается именно водитель красного автомобиля. Следовательно, именно он обязан дать дорогу водителю синего авто в этой ситуации.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.

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