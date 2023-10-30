Тест з ПДР — де слід увімкнути покажчик повороту, щоб уникнути аварії

Коли краще увімкнути поворот? Малюнок "За! Правилами".

Задача з теми про попереджувальні сигнали. В якому місці водієві червоного автомобіля доречніше увімкнути покажчик повороту?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

В точці "А". В точці "Б". Обидва місця підходять однаково.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій червоного автомобіля має намір повернути праворуч. Водій синього авто також має намір повернути праворуч, виїжджаючи з житлової зони. Цей водій вже увімкнув відповідний покажчик повороту.

А де його потрібно увімкнути водієві червоного автомобіля?

Нагадуємо, забороняється вмикати сигнал повороту, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників дорожнього руху, або може ввести їх в оману.

Таким чином, якщо водій червоного авто увімкне покажчик повороту в точці "А", то може ввести в оману водія синього, позаяк він може подумати, що червоне авто повертає праворуч в житлову зону. А в такому випадку їхні траєкторії не перетинаються й водій синьої автівки може спокійно виїжджати на дорогу, не підозрюючи, що водій червоної машини продовжує рух прямо. Тут легко може статися навіть аварійна ситуація.

Тому доречніше буде увімкнути покажчик повороту в точці "Б", адже це буде набагато безпечніше. Хоча, зрозуміло, що навіть, якби водій червоного автомобіля увімкнув покажчик в точці "А", то водієві синього варто було б не поспішати, а дочекатися його проїзду. Зрештою, головною дорогою їде червоне авто.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували з'ясувати, хто з чотирьох авто останній в черзі на перехресті. Також ставили питання, як вийти з заплутаної ситуації на дорожніх смугах.