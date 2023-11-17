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Тест по ПДД — как действовать, когда грузовик мешает обгону

17 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как действовать, когда грузовик мешает обгону
Нарушает ли правила водитель синей легковушки? Рисунок: "Украина за рулем"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам обгона. Выполняя обгон нескольких автомобилей, водитель синего авто увидел, что на грузовике включился сигнал левого поворота, то как он должен был действовать в такой ситуации?

Задачу предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Не имел права обгонять сразу несколько машин.
  2. Должен к перекрестку вернуться на правую полосу.
  3. Должен уступить дорогу поворачивающему грузовику.
  4. Пользуется преимуществом перед грузовиком.

Разбор задачи

Сначала разберемся с обгоном сразу нескольких автомобилей. Отметим, что правила дорожного движения не запрещают подобный маневр. Более того, в ПДД дано следующее определение обгона — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения.

Таким образом, в первом случае водитель правил не нарушал.

Теперь рассмотрим обгон грузовика, водитель которого собрался поворачивать налево на перекрестке. Читаем п. 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

  • на перекрестке;
  • на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
  • ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
  • в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • транспортного средства, совершающего обгон или объезд;
  • в туннелях;
  • на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

То есть первым же запретом в перечне является обгон на перекрестке.

Следовательно, водитель синего авто должен был к перекрестку вернуться на правую полосу.

Если бы он продолжил опасный маневр, то согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП получил бы штраф 425 грн.

А если бы он своими действиями создал аварийную ситуацию, сумма штрафа выросла бы до 680 грн по ч. 4 той же статьи кодекса.

Правильный ответ №2

Раньше мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.

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