Тест по ПДД: как действовать, когда грузовик мешает обгону

Нарушает ли правила водитель синей легковушки? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по правилам обгона. Выполняя обгон нескольких автомобилей, водитель синего авто увидел, что на грузовике включился сигнал левого поворота, то как он должен был действовать в такой ситуации?

Задачу предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Не имел права обгонять сразу несколько машин. Должен к перекрестку вернуться на правую полосу. Должен уступить дорогу поворачивающему грузовику. Пользуется преимуществом перед грузовиком.

Разбор задачи

Сначала разберемся с обгоном сразу нескольких автомобилей. Отметим, что правила дорожного движения не запрещают подобный маневр. Более того, в ПДД дано следующее определение обгона — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения.

Таким образом, в первом случае водитель правил не нарушал.

Теперь рассмотрим обгон грузовика, водитель которого собрался поворачивать налево на перекрестке. Читаем п. 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, совершающего обгон или объезд;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

То есть первым же запретом в перечне является обгон на перекрестке.

Следовательно, водитель синего авто должен был к перекрестку вернуться на правую полосу.

Если бы он продолжил опасный маневр, то согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП получил бы штраф 425 грн.

А если бы он своими действиями создал аварийную ситуацию, сумма штрафа выросла бы до 680 грн по ч. 4 той же статьи кодекса.

Правильный ответ №2

Раньше мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.