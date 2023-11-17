Тест по ПДД — как действовать, когда грузовик мешает обгону
Задача по правилам обгона. Выполняя обгон нескольких автомобилей, водитель синего авто увидел, что на грузовике включился сигнал левого поворота, то как он должен был действовать в такой ситуации?
Задачу предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Не имел права обгонять сразу несколько машин.
- Должен к перекрестку вернуться на правую полосу.
- Должен уступить дорогу поворачивающему грузовику.
- Пользуется преимуществом перед грузовиком.
Разбор задачи
Сначала разберемся с обгоном сразу нескольких автомобилей. Отметим, что правила дорожного движения не запрещают подобный маневр. Более того, в ПДД дано следующее определение обгона — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения.
Таким образом, в первом случае водитель правил не нарушал.
Теперь рассмотрим обгон грузовика, водитель которого собрался поворачивать налево на перекрестке. Читаем п. 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен:
- на перекрестке;
- на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
- ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
- в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- транспортного средства, совершающего обгон или объезд;
- в туннелях;
- на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".
То есть первым же запретом в перечне является обгон на перекрестке.
Следовательно, водитель синего авто должен был к перекрестку вернуться на правую полосу.
Если бы он продолжил опасный маневр, то согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП получил бы штраф 425 грн.
А если бы он своими действиями создал аварийную ситуацию, сумма штрафа выросла бы до 680 грн по ч. 4 той же статьи кодекса.
Правильный ответ №2
Раньше мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.
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