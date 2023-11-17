Тест з ПДР: як діяти, коли вантажівка заважає обгону

Чи порушує правила водій синього легковика? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з правил обгону. Виконуючи обгін кількох автомобілів, водій синього авто побачив, що на вантажівці увімкнувся сигнал лівого повороту, то як він мав діяти у такій ситуації?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Не мав права обганяти одразу кілька машин. Повинен до перехрестя повернутися на праву смугу. Повинен поступитися дорогою вантажівці, що повертає. Користується перевагою перед вантажівкою.

Розбір задачі

Спочатку розберемося з обгоном одразу кількох автомобілів. Зазначимо, що правила дорожнього руху не забороняють такий маневр. Ба більше, у ПДР подано наступне визначення обгону — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху.

Таким чином, в першому випадку водій правил не порушив.

Тепер розглянемо обгін вантажівки, водій якої зібрався повертати ліворуч на перехресті. Читаємо п. 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

на перехресті;

на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві й більше смуги для руху в одному напрямку;

колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Тобто першою ж забороною у переліку є обгін на перехресті.

Отже, водій синього авто мав до перехрестя повернутися на праву смугу.

Якби він продовжив небезпечний маневр, то згідно з ч. 2 ст. 122 КУпАП отримав би штраф 425 грн.

А якби він своїми діями створив аварійну ситуацію, то сума штрафу зросла б до 680 грн за ч. 4 тієї ж статті кодексу.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.