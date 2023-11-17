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Тест з ПДР — як діяти, коли вантажівка заважає обгону

17 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як діяти, коли вантажівка заважає обгону
Чи порушує правила водій синього легковика? Малюнок: "Україна за кермом"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил обгону. Виконуючи обгін кількох автомобілів, водій синього авто побачив, що на вантажівці увімкнувся сигнал лівого повороту, то як він мав діяти у такій ситуації?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Не мав права обганяти одразу кілька машин.
  2. Повинен до перехрестя повернутися на праву смугу.
  3. Повинен поступитися дорогою вантажівці, що повертає.
  4. Користується перевагою перед вантажівкою.

Розбір задачі

Спочатку розберемося з обгоном одразу кількох автомобілів. Зазначимо, що правила дорожнього руху не забороняють такий маневр. Ба більше, у ПДР подано наступне визначення обгону — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху.

Таким чином, в першому випадку водій правил не порушив.

Тепер розглянемо обгін вантажівки, водій якої зібрався повертати ліворуч на перехресті. Читаємо п. 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

  • на перехресті;
  • на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
  • ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;
  • у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
  • транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд;
  • у тунелях;
  • на дорогах, що мають дві й більше смуги для руху в одному напрямку;
  • колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Тобто першою ж забороною у переліку є обгін на перехресті.

Отже, водій синього авто мав до перехрестя повернутися на праву смугу.

Якби він продовжив небезпечний маневр, то згідно з ч. 2 ст. 122 КУпАП отримав би штраф 425 грн.

А якби він своїми діями створив аварійну ситуацію, то сума штрафу зросла б до 680 грн за ч. 4 тієї ж статті кодексу.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.

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