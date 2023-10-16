Тест по ПДД: как не попасть в аварию на круговом перекрестке

Кто проедет первым, а кто последним. Рисунок: "За! Правилами"

Чтобы не попасть в ДТП, нужно четко знать правила проезда кругового перекрестка. Водитель какого из трех авто проедет первым, а кто — последним?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, красный, желтый. Красный, желтый, синий. Желтый, синий, красный. Синий, желтый, красный. Красный, синий, желтый. Желтый, красный, синий.

Разбор задачи

Имеем круговой перекресток, обозначенный соответствующим дорожным знаком, и три автомобиля. Водитель желтого намерен въехать на круговой перекресток, а синий и красный автомобили уже находятся на нем.

Читаем п. 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".

Таким образом, водитель желтого автомобиля точно проедет последним. Остается выяснить, кто проедет первым?

Водитель красного автомобиля намерен переехать на полосу, по которой уже двигается водитель синего.

Читаем п. 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Итак, первым проедет синий автомобиль, за ним красный, а последним проедет водитель желтого авто.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали тест по проезду кругового перекрестка, который проваливают 90% водителей. Также писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево.